Parfums de luxe chez Action : notre liste des dupes à petit prix

Découvrez notre sélection des meilleures dupes disponibles dans cette enseigne.

J’adore de Dior remplacé par Aimely de Figenzi #

Lancé en 1999, le parfum J’adore de Dior est une composition très appréciée pour son mélange fruité et floral. Le Aimely de Figenzi, vendu chez Action, en reproduit fidèlement les notes.

La Vie est Belle de Lancôme cède la place à Amazing Life de Figenzi #

Incarnation de la féminité étincelante, La Vie est Belle associe iris, patchouli et praline. Son alternative, Amazing Life de Figenzi, se trouve également en vente chez Action pour seulement 1,95€.

Libre d’Yves Saint-Laurent devient Cady de Capace #

Le mythique parfum floral oriental Libre d’YSL gagne une version économique avec Cady de Capace disponible pour 2,95€ chez Action.

Flowerbomb de Viktor&Rolf s’inspire de Detonating Pink de Floyesa #

L’explosion florale alliant jasmin, bergamote et patchouli caractérisant Flowerbomb se retrouve dans Detonating Pink de Floyesa, en rayon aux côtés des autres parfums de luxe chez Action.

Mugler’s Angel laisse place à Divinity de Figenzi #

Ce célèbre parfum oriental gourmand se distingue par ses notes de praline, ambre blanc et vanille. Il trouve son équivalent moins cher avec le Divinity de Figenzi.

Kenzo’s Flower devient Être Florissant de Floyesa #

La fragrance emblématique de Kenzo aux senteurs de rose, violette et mandarine est proposée chez Action sous le nom d’ Être Florissant de Floyesa pour seulement 1,95€.

Marc Jacobs’ Daisy remplacé par Leya et Lenora de Figenzi #

Revivez les notes fruitées et florales de Daisy grâce à la version économique Leya et Lenora offerte par Figenzi à un prix très abordable de 1,89€.

Coco Mademoiselle de Chanel s’apparente à Marsela de Figenzi #

Le légendaire parfum Chanel aux notes sensuelles d’orange, patchouli et rose trouve son alter ego avec Marsela de Figenzi, vendu à 1,95€ chez Action.

Gucci’s Bloom se transforme en Miabella de Figenzi #

La fragrance associant jasmin et iris, évoquant le parfum Bloom de Gucci, est également disponible dans les rayons d’Action sous l’appellation Miabella pour seulement 1,95€.

Autres alternatives alléchantes chez Action #

Outre ces options, l’enseigne propose également la Queen of the Night en remplacement du Black Opium d’YSL, Royal Touch pour succéder à Decadence de Marc Jacobs, Selvacia évoquant Sì de Armani ou encore Take Me Far Away inspiré du Noa de Cacharel.

Se parfumer avec des notes luxueuses sans se ruiner, voilà ce que proposent les parfums de luxe chez Action.