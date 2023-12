Prévisions météo du week-end : catastrophe en vue à cause de la forte averse de neige

Pour les prévisions météo, le temps sera très hivernal ce week-end avec des températures en dessous des moyennes saisonnières. Dès vendredi soir, les précipitations dans les contreforts ouest des Alpes du Nord et l’est du Massif central se transformeront en neige à basse altitude.

Météo-France met en garde contre un risque d’averse de neige jusqu’à 200m d’altitude, pouvant blanchir localement les paysages samedi matin en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la Loire.

Prévisions météo : les chutes de neige importantes dès vendredi soir #

Les prévisions annoncent 5 à 10cm au-dessus de 500m dans le sud du département de la Loire, l’est de l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère. On attend également 15 à 20cm autour de 1500m d’altitude, et plus de 30cm au-dessus de 2000m pour les Pyrénées.

Samedi : froid et sec avec quelques averses #

La journée de samedi connaîtra une accalmie des précipitations grâce au retour d’un temps plus sec sous l’influence anticyclonique. Dans certains secteurs du nord-est de la France, notamment entre l’Alsace et la Lorraine, le samedi pourrait être une journée sans dégel.

Il y a des précipitations dans les Pyrénées, avec une limite pluie-neige autour de 1100 mètres. Quelques averses se déplaceront du nord-est de la France vers le Massif central avec quelques flocons à basse altitude, selon les prévisions météo.

Des températures en baisse sur l’ensemble du territoire #

Les températures minimales devraient être comprises entre -2°C et -5°C en moyenne, avec des valeurs pouvant descendre jusqu’à -6°C dans les Ardennes, la Lorraine et l’Alsace. Dans l’après-midi, elles oscilleront entre 0°C dans le nord-est de la France et 12°C en Corse, où des rafales jusqu’à 200 km/h sont attendues selon Météo-France.

Un dimanche ensoleillé mais froid #

La journée de dimanche aura du soleil, tout en restant froide. La Chaîne météo annonce un épisode de gel généralisé avec des températures moyennes de -3°C à -6°C du Grand-Est à l’Auvergne-Rhône-Alpes. Les valeurs seront comprises entre -10°C et -20°C dans les zones montagneuses enneigées.

Le retour d’un temps plus doux après ce week-end glacial #

Après ce week-end marqué par le froid et les chutes de neige, un temps plus doux devrait s’installer en début de semaine prochaine, avec une hausse progressive des températures et un retour des conditions anticycloniques.

Toutefois, il convient de rester prudent, notamment sur les routes où la neige pourrait créer des difficultés de circulation.

Prévisions météo : prudence lors de vos déplacements ce week-end #

Les automobilistes et les usagers des transports en commun font attention en raison des conditions météorologiques attendues.

Les chutes de neige pourraient entraîner des perturbations sur les routes, les voies ferrées et les réseaux aériens. Il faut suivre les informations locales et de respecter les consignes de sécurité relatives aux conditions météo.

Maintenez-vous informé des dernières prévisions météo #

N’hésitez pas à consulter régulièrement les bulletins météo et les alertes émises par Météo-France. Regardez d’autres organismes spécialisés tels que La Chaîne météo.

Ce week-end promet sera complexe sur le plan météorologique. En prenant les précautions nécessaires, vous pourrez profiter pleinement des plaisirs offerts par cette période hivernale.