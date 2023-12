L’arrivée de l’hiver soulève une question récurrente : quelle est la température idéale d’une maison en hiver ? Trouver la bonne réponse à cette interrogation permet de concilier confort et économies. Voici quelques repères pour vous aider.

Les recommandations officielles #

En France, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) donne des conseils. Pour la température idéale d’une maison en hiver, elle préconise :

19°C dans les pièces à vivre (salon, salle à manger)

16-17°C dans les chambres et bureaux

22°C dans la salle de bain, pendant son utilisation

Il s’agit là de valeurs indicatives, à adapter selon ses propres besoins et préférences.

Une question de confort #

Trouver son propre équilibre #

Chaque individu a sa propre sensibilité au froid. Certains se sentiront à l’aise à 18°C, d’autres auront besoin de 21°C pour être bien. Ainsi, chaque foyer doit déterminer la température idéale d’une maison en hiver lui correspondant.

Prendre en compte certains facteurs #

La perception du froid dépend aussi de divers éléments externes. L’habillement, l’humidité ambiante et la présence de courants d’air influent sur notre confort thermique.

Pour une température idéale d’une maison en hiver, il est donc indispensable de prendre ces facteurs en compte. Porter des vêtements adaptés (pulls, chaussettes épaisses) permettra de réduire le chauffage chez soi.

Penser aux économies d’énergie #

Une meilleure isolation pour un logement économe #

Le choix de la température idéale d’une maison en hiver doit également s’envisager dans une optique d’économie d’énergie. Une bonne isolation du logement permet de chauffer moins tout en maintenant une température agréable.

Détecter les points faibles d’isolation contribue à améliorer son confort thermique. Les fenêtres, les combles ou les murs peuvent être sources de déperdition de chaleur qu’il faut traiter.

Réduire la température, c’est réduire la facture #

Réduire la consommation d’énergie liée au chauffage engendre des économies financières non négligeables. Une diminution de 1°C peut entraîner jusqu’à 7% d’économies sur la facture de gaz ou d’électricité.

Adapter la température selon les pièces #

Réguler le chauffage pour chaque pièce #

Pour maintenir une température idéale d’une maison en hiver, il est conseillé de régler son chauffage indépendamment dans chaque pièce. L’utilisation de thermostats programmables permet de réguler la température selon les besoins du foyer.

Ainsi, on pourra opter pour une température différente entre le salon et la chambre pour un équilibre confort-économies optimal. Ceci favorise également un sommeil réparateur avec une température légèrement plus basse dans la chambre.

Privilégier le chauffage localisé #

Lorsque l’on occupe principalement une seule pièce (exemple : le bureau en télétravail), il peut être intéressant de privilégier un chauffage d’appoint localisé. Ce dernier contribue à apporter plus de chaleur sans augmenter la température générale du logement.

Température et santé : ne pas négliger les risques liés au froid excessif ou insuffisant #

Le froid sensibilise aux virus #

Dans un intérieur trop froid, notre système immunitaire s’affaiblit. Les muqueuses du nez et de la gorge se dessèchent, rendant notre organisme plus vulnérable face aux infections hivernales telles que la grippe.

La chaleur peut aussi être problématique #

Maintenir une température idéale d’une maison en hiver n’est donc pas seulement une question de budget et confort. Il est également essentiel de veiller à une bonne santé des occupants. D’un autre côté, un chauffage trop fort peut engendrer une sensation d’inconfort et augmenter le risque de déshydratation.

Il en va ainsi du bon équilibre entre la chaleur souhaitée et le confort personnel pour obtenir la température idéale d’une maison en hiver.

