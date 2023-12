Recette facile de bûche : réalisez un dessert de fête époustouflant

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de commencer à penser au menu du réveillon et surtout à la recette facile de bûche. Ce dessert traditionnel est souvent présenté comme compliqué à réaliser, mais il existe des recettes simples et rapides pour préparer une bûche qui épatera vos convives.

Voici une recette de bûche de Noël inratable, inspirée par les meilleures suggestions du web.

Ingrédients pour la recette facile de bûche : #

Pour confectionner cette bûche maison, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

200g de beurre

250g de chocolat

11g de levure alsacienne

140g de sucre glace

4 œufs

500g de mascarpone (si vous choisissez cette variante de garniture)

N’hésitez pas à adapter les quantités en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez régaler.

Voici les ustensiles dont vous aurez besoin pour réaliser cette délicieuse bûche :

Fouet

Batteur électrique ou robot pâtissier (optionnel)

Bol mélangeur

Spatule souple

Papier sulfurisé

Rouleau à pâtisserie

Casserole

Cuillère en bois

Fourche

Film alimentaire

Plat rectangulaire pour le montage et la présentation de la bûche

Voici les étapes de préparation de cette bûche de Noël facile :

Étape 1 : Séparer les blancs des jaunes d’œufs #

Dans un premier temps, cassez les œufs et séparez soigneusement les blancs des jaunes. Réservez les blancs dans un autre récipient pour les monter en neige plus tard.

Étape 2 : Préparer le biscuit #

Dans un bol mélangeur, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre glace jusqu’à obtenir une consistance crémeuse et légèrement blanchâtre. Ajoutez ensuite la levure alsacienne et mélangez bien. Montez les blancs en neige ferme avec un batteur électrique ou un robot pâtissier, puis incorporez-les délicatement au mélange précédent à l’aide d’une spatule souple.

Étape 3 : Cuisson du biscuit #

Préchauffez votre four à 180°C (th.6). Étalez la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en formant un rectangle de taille moyenne. Enfournez pour 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le biscuit soit légèrement doré.

Étape 4 : Rouler le biscuit #

Sortez le biscuit du four et laissez-le refroidir légèrement. Placez ensuite un torchon propre et humide sur le plan de travail, puis retournez-y délicatement le biscuit. Retirez le papier sulfurisé et roulez doucement le biscuit dans le sens de la longueur. Laissez refroidir complètement.

Étape 5 : Préparation de la garniture #

Faites fondre les 250g de chocolat avec le beurre dans une casserole à feu doux en remuant régulièrement avec une cuillère en bois. Pour la variante à base de mascarpone, mélangez deux pots de 250 g de mascarpone avec 6 cuillères à soupe de sucre glace et 8 cuillères à soupe de chocolat fondu au bain-marie.

Étape 6 : Montage de la bûche #

Déroulez délicatement le biscuit refroidi et étalez généreusement la garniture choisie (chocolat ou mascarpone) sur toute la surface. Roulez ensuite à nouveau le biscuit, en serrant bien afin d’obtenir une belle spirale de garniture à l’intérieur.

Étape 7 : Finitions et décoration #

Couvrez le biscuit roulé avec le reste de garniture au chocolat. Utilisez une fourchette pour créer des stries sur le dessus, imitant l’écorce d’un tronc d’arbre. Vous pouvez ensuite ajouter quelques copeaux de chocolat ou des décors en sucre pour donner à votre bûche un aspect encore plus festif.

Voilà, votre bûche de Noël est prête à être dégustée ! Servez-la en tranches et régalez-vous avec cette merveilleuse douceur qui saura réjouir petits et grands à la fin du repas de fête.