Température de la maison et santé : l’équilibre parfait pour bien-être et économie d’énergie en hiver

Il est important de noter que la température idéale à l’intérieur d’une maison dépend de nombreux éléments, notamment la sensibilité au froid des occupants, leur âge et état de santé, la région où se trouve le logement, le taux d’humidité et le temps passé à l’intérieur. Ces paramètres peuvent varier et affecter directement la perception du confort thermique.

L’OMS recommande un minimum de 18°C pour les adultes en bonne santé #

La recherche suggère que des températures intérieures inférieures à 18°C peuvent nuire à notre santé, alors il est conseillé de viser une température minimale de 18°C à 24°C pour garantir un environnement sain à la maison.

Les personnes vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques ont besoin d’un niveau minimum supérieur à 18° C (22-24°C pendant la journée ou 18-20°C la nuit pour les chambres des bébés et les espaces accueillant des personnes vulnérables).

Pour allier confort et économie d’énergie, visez entre 21°C et 23°C le jour #

Pour bénéficier d’un cadre agréable tout en optimisant la consommation d’énergie, les recherches suggèrent de se situer entre 21°C et 23°C pendant la journée. Ces valeurs sont supérieures à la recommandation minimale de l’OMS, mais elles permettent d’atteindre un équilibre entre bien-être et sobriété énergétique en hiver.

15 à 17 °C la nuit : des températures propices au sommeil #

La même étude précise qu’une température de chambre se situant entre 15°C et 17°C est idéale pour favoriser le sommeil. En effet, une atmosphère trop chaude peut provoquer des troubles du sommeil et donc nuire à notre santé.

Adapter la température en fonction des pièces et des besoins spécifiques #

En règle générale, il faut tenir compte des spécificités des différentes pièces de la maison et adapter la température en conséquence. Votre salle de bain sera chauffée différemment de votre chambre.

Par exemple, une solution intéressante pour la salle de bain consiste à utiliser un petit radiateur électrique portable pour apporter rapidement un complément de chaleur sans avoir à attendre que la température moyenne de tout le logement augmente. Dans la cuisine, on prendra aussi en compte les apports thermiques liés à la cuisson des repas, qui augmentent naturellement la température ambiante.

Une bonne isolation pour garantir l’efficacité énergétique de votre habitat #

Pour parvenir à respecter une température de la maison optimale, il est essentiel de disposer d’une habitation bien isolée. Une bonne isolation permettra de réduire les besoins en chauffage et limitera, par conséquent, la consommation d’énergie.

En hiver, ne lésinez pas sur l’humidité pour un meilleur confort #

Le taux d’humidité à l’intérieur de la maison joue également un rôle crucial dans notre perception du confort. Pour maintenir une humidité idéale en hiver, il est conseillé d’atteindre un taux compris entre 40% et 50%. N’hésitez pas à utiliser un hygromètre pour mesurer cet indice. Les plantes vertes peuvent être vos alliées pour réguler naturellement le niveau d’humidité à l’intérieur de votre habitat.

Trouver un équilibre entre santé, économie d’énergie et confort thermique #

La température de la maison s’adapte selon les besoins spécifiques de ses occupants. Cela permet de garantir leur santé et leur confort tout en faisant des économies d’énergie. Vous pouvez vous baser sur les recommandations mentionnées plus haut. Il faut savoir que chaque logement et chaque individu ont des particularités.

