Prévisions météo neige et verglas : les départements les plus touchés par le froid glacial

La France connaît un hiver rigoureux, avec une chute importante des températures, voici les prévisions météo.

Le nord-ouest et l’est du pays sont les régions les plus affectées par cette baisse.

Prévisions météo : un nouveau phénomène météorologique en Bretagne #

La Bretagne subit actuellement une nouvelle dégradation météo.

Elle devrait s’intensifier dans la soirée de ce dimanche, notamment avec l’apparition de chutes de neige et de pluie verglaçante.

Des précipitations sous forme de neige et de pluie verglaçante #

Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants des régions concernées risquent fort de découvrir leur environnement recouvert de neige ou frappé par une pluie verglaçante particulièrement dangereuse sur les routes.

Territoires les plus atteints par les conditions météorologiques extrêmes #

Les principales zones concernées par ces épisodes climatiques sont, selon Météo France, le nord-ouest, les villes de Metz et Strasbourg dans l’est, ainsi qu’Aurillac et sa région.

Des prévisions météo peu rassurantes pour début décembre #

Ainsi, le dimanche 3 décembre, des températures négatives étaient annoncées par Météo France pour ces territoires, particulièrement exposés au froid et aux intempéries pendant cette période hivernale.

Le mercure chutera en-dessous de zéro #

D’après les spécialistes météo, on pourrait s’attendre à ce que le mercure descende largement sous la barre des 0°C dans les prochains jours dans les régions les plus touchées par ces conditions climatiques extrêmes.

Prévisions météo : la prudence est recommandée face à ce déchaînement du temps #

Ces prévisions météo ne sont évidemment pas sans conséquence sur la vie quotidienne des habitants. Les conducteurs devront notamment redoubler de vigilance lors de leurs déplacements, compte tenu des possibles chutes de neige et pluies verglaçantes pouvant rendre les routes dangereuses voire impraticables.

Les autorités conseillent donc d’éviter autant que possible la prise de risques inutiles.

Se préparer à affronter les intempéries #

Mieux vaut anticiper et se tenir prêt à faire face aux mauvaises conditions météo. Veillez à bien vous habiller avec plusieurs couches de vêtements chauds, porter des chaussures adaptées et imperméables et prévoir suffisamment de provisions en cas de blocage lié aux chutes de neige ou aux précipitations importantes.

Quelques conseils pour se protéger du froid glacial #

Les températures basses et les conditions météorologiques difficiles sont propices à l’apparition de maladies hivernales reliées au froid ou à la grippe. Il est donc important de surveiller votre état de santé et celui de vos proches, en particulier les enfants et les personnes âgées.

Bien se couvrir #

La première chose à faire pour se protéger du froid est évidemment de bien se couvrir. Mettez plusieurs couches de vêtements chauds plutôt qu’une seule épaisse, et privilégiez les matières isolantes telles que la laine ou le duvet.

Prévisions météo : limiter les contacts avec des surfaces très froides #

Le contact avec certaines surfaces gelées peut provoquer un choc thermique sur la peau et notamment provoquer des brûlures. Il est préférable de porter des gants et d’éviter de toucher ces surfaces si possible.

En suivant ces quelques conseils et en restant informés des prévisions météo, il sera plus aisé de faire face à cette vague de froid glacial qui s’installe progressivement dans notre pays.