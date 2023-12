Sangle abdominale de rêve : l’exercice infaillible de Sissy Mua pour un ventre plat durable

La célèbre coach fitness Sissy Mua, co-fondatrice de Trainsweateat et créatrice de contenu influente en France, nous révèle son exercice favori pour obtenir une sangle abdominale de rêve et un ventre plat sur le long terme.

TSE Athletics : la marque de sportswear signée Sissy Mua

Depuis plus de dix ans, Sissy Mua se spécialise dans le cardio HIIT et le renforcement musculaire.

Ayant quitté le sud de la France pour rejoindre Paris, elle compte aujourd’hui plus de 3,5 millions d’abonnés sur ses différentes plateformes de médias sociaux.

C’est également à cette entrepreneuse accomplie que l’on doit TSE Athletics, sa marque de vêtements de sport, qui ouvre du 30 novembre au 3 décembre une boutique éphémère en plein cœur du 11e arrondissement de Paris.

Gainer : l’exercice clé pour une sangle abdominale de rêve et un ventre plat #

Interrogée par Gala.fr, Sissy Mua partage son exercice préféré pour sculpter des abdos toniques : le gainage, aussi appelé « planking ». Selon elle, « si l’on devait n’en choisir qu’un, ce serait celui-ci ».

Le gainage classique consiste à se positionner face au sol avec appui sur les orteils et les avant-bras, les coudes alignés avec les épaules. La coach souligne qu’il existe plusieurs variantes de cet exercice : gainage latéral, dynamique ou encore inversé.

Le gainage pour les débutants et les confirmés #

Pour les débutants, Sissy Mua recommande de commencer par « un gainage classique sur les genoux puis sur les orteils« . Les sportifs plus expérimentés peuvent quant à eux opter pour le « gainage dorsal ». Appelée également hollow body hold, cette posture isométrique consiste à se coucher sur le dos et à engager un grand nombre de muscles pour maintenir les bras, la poitrine et les jambes soulevées du sol, afin que le corps adopte une forme de banane.

La technique gagnante sur le long terme pour une sangle abdominale de rêve #

Le gainage permet de travailler les muscles profonds, d’où son efficacité pour obtenir une taille fine et une sangle abdominale tonique sur la durée. En utilisant différentes postures de gainage adaptées à leur niveau, les pratiquants pourront progresser de manière constante et ressentir l’effet bénéfique de ce puissant exercice sur leur corps.

L’importance de la diététique pour compléter #

Sissy Mua rappelle néanmoins qu’une alimentation équilibrée est indispensable pour accompagner l’entraînement et obtenir une sangle abdominale de rêve. En prenant soin de son corps à la fois par le sport et la diététique, vous augmenterez vos chances d’afficher fièrement des abdos toniques et un ventre plat durable.

Sissy Mua : le parcours d’une femme passionnée #

Les années passées en tant que coach ont permis à Sissy Mua de développer une solide expertise dans le domaine du fitness. Partageant régulièrement ses précieux conseils avec sa communauté en ligne, elle est aujourd’hui une véritable référence pour tous ceux qui souhaitent sculpter leur corps, retrouver la forme ou simplement se sentir bien dans leur peau.

Avec l’ouverture de la boutique éphémère TSE Athletics, Sissy Mua poursuit son ascension professionnelle et prouve qu’il est possible de concilier passion et entrepreneuriat. Motivante, énergique et pleine de ressources, elle continue d’inspirer ses nombreux fans et démontre chaque jour que la pratique d’exercices comme le gainage mène à une sangle abdominale de rêve et un ventre plat sur le long terme.

