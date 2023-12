Aides méconnues de la CAF : 200 euros disponibles pour 50 000 jeunes, êtes-vous éligible ?

Près de 50 000 jeunes sont en droit de recevoir une aide de la CAF de 200 euros. Pourtant, peu d’entre eux le savent. Elle s’adresse à tous les candidats passant un examen, quels que soient leur âge ou leurs ressources.

Une formation pour encourager les jeunes à passer l’examen

Le gouvernement finance en partie la formation des jeunes qui se lancent dans cet examen. Accessible dès 16 ans, cette formation est nécessaire pour travailler dans les centres de loisirs, par exemple.

Les candidats au diplôme doivent effectuer un stage pratique permettant la mise en oeuvre et l’expérimentation des enseignements reçus. Enfin, une session de qualification ou approfondissement permet d’analyser et d’approfondir les connaissances acquises lors des deux premières sessions.

Une aide financière de la CAF pour financer le coût du diplôme

Si vous réussissez votre formation, il est possible de demander une aide financière auprès de la CAF. Le coût du diplôme varie entre 900 et 1 100 euros. Il existe une aide nationale universelle sans condition de ressources ni d’âge, d’un montant de 200 euros depuis le 1er juillet 2023.

Cette somme n’a pas changé depuis 2002, alors que le coût du diplôme a augmenté d’environ 10% sur cette période. Ainsi, en 2022, la CAF de la Loire a fourni près de 45 300 euros d’aideau financement de ce diplôme pour 288 personnes, soit une aide moyenne de 310 euros par candidat.

Les conditions pour être éligible

Pour bénéficier de l’aide financière, vous devez avoir réalisé un service civique entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Vous devez déposer votre demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) via leur service en ligne avant le 30 novembre 2024.

Seules les 10 000 premières demandes seront acceptées. En somme, un jeune souhaitant passer cet examen peut recevoir plus de 300 euros d’aides pour le financer.

Devenir animateur grâce au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (BAFA)

Le BAFA permet de superviser des enfants et des adolescents lors de camps par exemple. En 2022, plus de 46 200 jeunes ont obtenu ce diplôme.

En 2019, la CAF a accordé 1,62 million d’euros à 17 588 personnes ayant terminé leur formation, soit un taux d’utilisation de 40%, d’après le rapport « L’animateur BAFA, le plus beau ‘non-métier’ du monde ? » publié en janvier 2023 par le Conseil d’Orientation pour les Politiques de Jeunesse.

Les bénévoles à l’étranger

Le BAFA n’est pas seulement pour les jeunes français, il est également disponible pour les jeunes venant d’autres pays. Les animatrices et animateurs qui souhaitent travailler dans un autre pays doivent vérifier si le Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animation BAFA leur donne accès à des opportunités dans leur pays de destination.

Profitez de l’aide méconnue de la CAF pour faciliter votre formation au BAFA

N’hésitez pas à vous renseigner sur l’aide proposée par la CAF pour financer votre formation au BAFA et ainsi vous donner les moyens de travailler dans des centres de loisirs et encadrer des enfants et adolescents lors de camps ou autres activités.

Allez-vous saisir cette opportunité ? Vérifiez si vous êtes éligible et découvrez comment obtenir une aide financière auprès de la CAF pour financer votre diplôme.