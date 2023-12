Prévisions météo : toujours de la neige, attendez-vous à des flocons incessants

L’état actuel des conditions météorologiques dans les différentes régions montagneuses annonce des chutes de neige importantes, découvrez cette météo.

Dans l’arc alpin, on constate une accumulation de neige spectaculaire et la couverture neigeuse est particulièrement exceptionnelle dans les régions telles que Vanoise, Mont-Blanc et Les Ecrins.

Météo dans les Alpes, un paradis pour les amateurs de neige #

La présence d’un anticyclone timide a conduit aux températures les plus basses observées depuis le début de la saison.

L’anticyclone est loin d’être dominant avec un champ de pression autour de 1020 hectopascals près du Portugal.

Cela entraîne donc des chutes de neige sur les Alpes méridionales, les Vosges et le Jura ainsi que sur le Massif central.

Alpes du Sud, un retour de la neige après la pluie #

Si la pluie avait fait parler d’elle ces derniers jours dans les Alpes du Sud, la tendance s’inverse et favorise désormais de belles chutes de neige.

Des précipitations intenses sont prévues tout au long de la journée et de la soirée, avec des accumulations significatives dès 1300 mètres.

Plus haut en altitude dans la région de Champsaur, on attend jusqu’à 40 à 45 cm de neige.

Les températures restent fraîches avec un maximum de 4 à 7 degrés Celsius autour de 1000 mètres et de 0 à 3 degrés Celsius autour de 2000 mètres sur les versants sud.

Alpes du Nord, des chutes de neige encore moins régulières #

Dans les Alpes du Nord, la météo est plutôt en faveur des nuages mais les précipitations ont du mal à se développer partout, à cause d’un vent du sud-ouest qui assèche légèrement l’air.

Cependant, de la neige continue de tomber assez régulièrement dans l’Oisans dès 1100/1300 mètres et des averses éparses peuvent survenir ailleurs, touchant principalement Haute-Savoie et Savoie.

Mardi, une baisse de la limite pluie-neige #

Mardi matin, le vent basculera vers l’ouest et la limite pluie-neige descendra jusqu’à environ 700 mètres en certains endroits.

On observera ainsi des chutes de neige plus faibles et dispersées allant de 5 à 20 cm selon les régions montagneuses.

En Haute-Savoie, il pourrait y avoir jusqu’à 30 à 40 cm de neige au-dessus de 2200 mètres .

Le courant rapide d’ouest reste dominant #

Le courant rapide d’ouest reste bien ancré sur l’Europe. Il s’accompagnera de perturbations actives entre jeudi soir et vendredi en fonction des massifs. Le réchauffement temporaire pourrait apporter de la pluie en moyenne montagne dans certaines régions.

Météo en bref, la neige continue de tomber sans relâche #

Les amateurs de neige peuvent se féliciter.

Les conditions météo continuent de favoriser des chutes de neige abondantes dans les différentes régions montagneuses.

Les flocons continuent à s’entasser pour le plus grand plaisir des adeptes de sports d’hiver et des activités en altitude.

Restez attentifs aux prévisions météo pour préparer au mieux vos sorties en montagne semaine après semaine.