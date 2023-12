Bûche de Noël suprême : la recette de mamie qui surclasse les autres

Avec les fêtes qui approchent à grands pas, il est temps de penser à la star de votre table : la Bûche de Noël. Et quelle meilleure façon d’impressionner vos convives qu’avec la recette traditionnelle de mamie ? Nous vous dévoilons ici tous ses secrets pour un dessert gourmand et réussi.

L’histoire de la Bûche de Noël #

Avant de partir à la découverte de notre recette, il nous semble nécessaire de faire un petit rappel sur l’origine de la Bûche de Noël. Ce dessert très apprécié trouve ses racines en Europe, où une énorme bûche était brûlée durant les fêtes. Au fil des siècles, cette pratique a été revisitée et est devenue le fameux dessert que nous connaissons aujourd’hui.

Les ingrédients-clés de la Bûche de Noël de mamie #

Pour réaliser une véritable Bûche de Noël de mamie, plusieurs ingrédients sont indispensables. Parmi ceux-ci, on retrouve des œufs, du sucre en poudre, de la farine et un sachet de levure chimique.

Le biscuit roulé #

Pour préparer un délicieux biscuit roulé, il faudra mélanger 4 œufs avec 120g de sucre. Ensuite, incorporez 80g de farine et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré. N’oubliez pas d’ajouter le sachet de levure chimique pour une texture parfaite.

La crème au beurre #

En ce qui concerne la crème au beurre, vous aurez besoin de 250g de beurre mou, de 150g de sucre glace, de 2 jaunes d’œufs ainsi que de l’extrait de vanille (ou café, selon vos préférences). Cette crème viendra garnir et recouvrir votre Bûche de Noël pour un dessert fondant et savoureux.

Comment réaliser la Bûche de Noël suprême ? #

Après avoir réuni tous les ingrédients nécessaires, il est temps de passer à la réalisation de cette fameuse Bûche de Noël de mamie. Suivez nos conseils étape par étape pour mener à bien votre mission gourmande :

Mise en forme du biscuit roulé #

Tout d’abord, préchauffez votre four à 180°C. Fouettez énergiquement les œufs et le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Incorporez ensuite la farine, le cacao et la levure tout en continuant à mélanger. Lorsque la pâte est homogène, étalez-la sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, puis faites cuire pendant environ 10 minutes. Veillez à bien surveiller la cuisson, car chaque four est différent.

Une fois le biscuit cuit, imbibez-le légèrement d’un sirop (eau et sucre) ou de verres d’alcool choisi pour lui donner un petit goût supplémentaire. Roulez ensuite le biscuit sur lui-même avec la feuille de papier cuisson, puis laissez-le refroidir complètement.

Préparation de la crème au beurre et montage #

Pendant que votre biscuit roulé refroidit, il est temps de préparer votre crème au beurre. Pour ce faire, mélangez ensemble le beurre mou et le sucre glace, puis ajoutez les jaunes d’œufs et l’extrait de vanille (ou café). Déroulez délicatement votre biscuit en veillant à ne pas le casser, puis étalez une couche de crème au beurre à l’aide d’une spatule. Ensuite, roulez-le soigneusement en vous aidant du papier sulfurisé. N’hésitez pas à tasser légèrement pour obtenir un roulé bien serré.

Placez votre Bûche de Noël ainsi formée au réfrigérateur pendant environ 30 minutes afin qu’elle durcisse un peu. Cela facilitera grandement le travail pour la phase suivante :

Finitions et décoration #

Pour finir, sortez votre Bûche de Noël du réfrigérateur et recouvrez-la entièrement de votre crème au beurre pour un rendu parfait. Laissez ensuite libre cours à votre créativité pour décorer votre dessert ! Petite astuce : pour donner la forme de bûche, utililsez une fourchette afin d’imiter les stries du bois et parsemez de sucre glace en guise de neige.