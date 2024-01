D’une part, il est essentiel de renforcer le soutien aux entreprises pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Cela peut se traduire par des conseils sur l’adaptation des postes de travail et la sensibilisation à l’inclusion.

D’autre part, la formation et le développement des compétences des personnes handicapées sont cruciaux, non seulement pour leur autonomisation mais aussi pour augmenter leur compétitivité sur le marché du travail.

Entreprise Taux Obligatoire Taux Réel Entreprises de plus de 20 salariés 6% Variable Agirc-Arrco 6% 10% Malakoff Humanis 6% 8%

Il convient de sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de handicap notamment en garantissant un accès équitable aux mesures de compensation et aux dispositifs de soutien. Ceci peut être atteint grâce à des partenariats solides entre les différents acteurs, y compris les associations, les services publics, et les entreprises.

Il est également essentiel de faciliter l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées, en s'assurant que les services comme Pôle Emploi sont facilement accessibles et disposent de l'expertise nécessaire pour répondre à leurs besoins spécifiques. Encourager les employeurs à adopter des politiques de ressources humaines inclusives est aussi un élément clé, comme le montrent des initiatives telles que DuoDay qui mettent en lumière les avantages de l'embauche de personnes handicapées.

En outre, simplifier les démarches administratives pour obtenir la reconnaissance en tant que travailleur handicapé et accéder aux dispositifs d'accompagnement peut grandement aider.

Enfin, il est primordial de fluidifier les trajectoires professionnelles des personnes handicapées, en favorisant la mobilité entre les différents environnements de travail.

Améliorer l’accueil des personnes handicapées sur le marché de l’emploi nécessite une approche globale et intégrée.Lors d’un récent événement sur les ressources humaines des acteurs clés ont partagé leurs expériences et stratégies pour améliorer l’accueil des personnes handicapées sur le marché de l’emploi.Les discussions ont permis deau sein des entreprises.Il est devenu évident queCela sous-entend aussi d’investir dans la formation adaptée à leurs spécificités.Un des obstacles majeurs rencontrés par les départements RH estLes nombreuses options et partenaires, comme l’Agefiph ou les structures spécialisées, telle que l’entreprise adaptée, peuvent semer la confusion. Unequi conseille employés et intermédiaires pour mieux s’y retrouver., comme Kingfisher France avec ses enseignes Castorama et Brico Dépôt,, comme Havas Village,en collaboration avec des organismes dédiés à l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.depuis 1987 deSi ce quota n’est pas atteint, elles sont contraintes de verser des fonds à l’Agefiph. Cependant, les entreprises comme l’Agirc-Arrco et Malakoff Humanis, qui affichent des taux supérieurs, soulignent que cette performance est souvent le résultat de la reconnaissance de salariés déjà présents plutôt que de nouvelles embauches.des entreprises pour voir des changements significatifs et durables.Cesgarantissant aux personnes handicapées le soutien nécessaire pour intégrer et réussir dans le monde professionnel. Pour approfondir ces aspects, les ressources disponibles sur les sites de la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions , du Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et de infos handicap peuvent être consultées.