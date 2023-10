Solitude en augmentation : un nouvel enjeu de santé publique

De plus en plus, les initiatives pour lutter contre la solitude se multiplient à travers le monde, reflétant ainsi une préoccupation croissante pour ce phénomène qui devient un enjeu majeur de santé publique.

En effet, selon diverses études, la solitude aurait des conséquences aussi néfastes sur l’espérance de vie que fumer 15 cigarettes par jour.

Les initiatives locales pour contrer la solitude et favoriser la sociabilité #

Dans certaines villes comme New York ou Paris, des actions locales sont organisées pour créer du lien entre les habitants et ainsi tenter de lutter contre la solitude grandissante.

Par exemple, le 1er octobre dernier, quelques centaines de New-Yorkais ont installé des tables le long de la 21e rue, entre les 9e et 10e avenues, afin de partager un repas convivial. Cette initiative était inspirée d’un autre événement similaire ayant eu lieu dans le 14e arrondissement de Paris, organisé par le laboratoire d’innovation sociale La République des Hyper Voisins.

Des personnalités publiques telles que Sherry Overton, qui a commandé un repas typique du quartier de Harlem, ou Karen Jacob, directrice d’une maison d’hôtes locale, ont encouragé cette démarche solidaire en invitant les participants à découvrir des plats qu’ils n’avaient jamais goûtés et à rencontrer des personnes inconnues.

Entreprendre ensemble pour lutter contre la solitude #

Ces actions locales sont d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent dans une problématique bien plus large : l’épidémie de solitude.

Cette notion a été popularisée suite à un rapport rédigé par Vivek Murthy, le médecin général des États-Unis. Selon lui, la solitude a autant d’impact sur l’espérance de vie que fumer quotidiennement 15 cigarettes, ce qui en fait un véritable problème de santé publique.

En effet, lorsque les individus se sentent socialement isolés, leur risque d’anxiété et de dépression augmente. De même pour leur risque de maladies cardiovasculaires, de démence et de crises cardiaques, selon un article rédigé par Murthy dans The New York Times.

Des conséquences préoccupantes pour la santé publique #

Une étude réalisée par Antonio Terracciano, professeur à la Florida State University, corrobore ces inquiétudes.

L’étude, menée avec l’aide de 491 000 personnes suivies pendant quinze ans au Royaume-Uni, met en avant une augmentation du risque de développer une maladie neurodégénérative de 37% chez les personnes seules.

Face à cette problématique croissante, différents acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes âgées, des jeunes en détresse ou des personnes vivant loin de leurs proches doivent travailler ensemble pour trouver des solutions face à cette épidémie qui touche toutes les couches de la société.

Les élus locaux, ainsi que les professionnels de santé, doivent donc encore redoubler d’efforts pour s’attaquer à ce phénomène et ainsi favoriser la création de liens sociaux entre les habitants des villes et des villages.

Des mesures politiques pour accompagner les efforts locaux #

En parallèle de ces actions collectives organisées spontanément par les habitants eux-mêmes, les pouvoirs publics pourraient aussi contribuer à cette lutte en mettant en place des mesures incitatives pour favoriser l’intégration sociale et le lien intergénérationnel.

Des projets tels que la création de jardins partagés, d’événements sportifs ou culturels, ou encore de structures accueillantes pour les personnes isolées peuvent ainsi permettre de rassembler les citoyens autour d’une cause commune tout en réduisant la solitude de chacun.

Pour faire face à l’épidémie de solitude et pour prévenir les éventuelles conséquences néfastes sur la santé publique, il est essentiel d’encourager les initiatives locales qui visent à créer du lien social et d’inciter les autorités compétentes à soutenir ces efforts en mobilisant les moyens nécessaires.

