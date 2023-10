Dans la lutte contre le cancer, la perspective de vaccins thérapeutiques s’éclaircit

Les vaccins thérapeutiques contre le cancer : espoir pour l'avenir et réduire les risques de récurrence. Les résultats prometteurs des essais cliniques.

Au cours de ces dernières années, les chercheurs du monde entier travaillent sur la mise au point d’vaccins thérapeutiques contre le cancer, visant à réduire les risques de récurrence chez les patients atteints de cette maladie.

Plusieurs essais cliniques ont montré des résultats prometteurs dans ce domaine, notamment pour les cancers de haut risque tels que le mélanome et le cancer du pancréas.

Parmi les avancées les plus notables, on retrouve celle de la biotech Moderna et Merck qui ont annoncé en avril dernier les résultats de leur étude de phase 2B portant sur un vaccin à ARNm, une technologie issue des recherches liées à la pandémie de Covid-19.

Ce vaccin a été administré à 107 patients sur les 157 participant à l’étude, permettant une réduction de 44% du risque de récurrence ou de décès suite à une chirurgie complète.

De son côté, BioNTech travaille également sur un vaccin ciblant le cancer du pancréas, dont les résultats de l’étude de phase 1 ont été rapportés dans la revue Nature. Cet essai clinique est réalisé en collaboration avec la société suisse Roche et utilise également un vaccin à ARN messager.

L’espoir pour vaincre les cancers liés aux papillomavirus #

Lors de la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology tenue en juin à Chicago, Transgene a également présenté des résultats encourageants dans la lutte contre les cancers liés aux papillomavirus.

Leurs vaccins reposent sur des vecteurs viraux contenant des versions affaiblies du virus, offrant ainsi une nouvelle approche pour traiter les cancers de la tête et du cou, ainsi que ceux liés au papillomavirus.

Nicolas Poirier, PDG de cette start-up, estime qu’il est possible que nous considérions l’année 2023 comme le point de départ d’une nouvelle révolution dans le domaine de l’oncologie. En effet, ces avancées pourraient changer radicalement la manière dont sont pris en charge les patients atteints de cancer.

De la prévention au traitement : les différentes utilisations des vaccins #

Il est important de souligner que les vaccins thérapeutiques contre le cancer ne doivent pas être confondus avec les vaccins préventifs, qui visent à protéger contre certaines infections pouvant provoquer des cancers, à l’image du vaccin contre le virus du papillome humain responsable du cancer du col de l’utérus.

Les vaccins thérapeutiques, quant à eux, sont administrés aux patients déjà atteints de cancer, dans le but de réduire les risques de rechute.

Ils agissent notamment en stimulant les cellules T lymphocytes, capables d’infiltrer les tumeurs et de détruire les cellules cancéreuses.

L’immunothérapie, une piste pour améliorer l’efficacité des traitements #

Dans certains essais cliniques, les vaccins thérapeutiques sont également combinés avec des traitements d’immunothérapie destinés à renforcer le système immunitaire pour lutter contre le cancer. Cette association pourrait permettre d’optimiser l’efficacité et la durée de protection offertes par ces nouveaux traitements.

Des défis à relever dans la lutte contre le cancer #

Malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup d’étapes avant que ces vaccins ne fassent partie intégrante de l’arsenal thérapeutique contre le cancer. Les laboratoires devront ainsi passer par des études de phase 3 pour confirmer leurs résultats et obtenir les autorisations nécessaires de mise sur le marché.

Il faudra également veiller à ce que ces traitements soient accessibles au plus grand nombre, notamment en terme de coûts et de disponibilité dans les différents pays. Néanmoins, la perspective d’une génération de vaccins thérapeutiques efficaces s’éclaircit, offrant un nouvel espoir aux patients et à leurs proches dans la lutte contre cette terrible maladie.