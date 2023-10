Corvées quotidiennes, souvent perçues comme relaxantes, parfois plus que le yoga

Après une journée éprouvante, on a souvent tendance à se détendre en prenant un bain chaud, en faisant du sport, en lisant ou en méditant. Pourtant, il semblerait que certaines personnes trouvent la paix intérieure en se tournant vers des activités domestiques inattendues.

Selon une enquête menée par eBay auprès de 2 000 adultes au Royaume-Uni, les tâches ménagères sont parfois perçues comme plus relaxantes que le yoga.

Le bien-être au quotidien : les Corvées quotidiennes #

Diverses études ont montré que des activités telles que l’écoute ou la pratique d’un instrument de musique et la pleine conscience peuvent favoriser la détente. Cependant, cette enquête d’eBay révèle que pour certains, les activités les plus simples, voire les plus inattendues, sont les plus efficaces pour se relaxer.

D’après les résultats, les répondants affirment prendre dix moments de détente par jour, avec un tiers déclarant avoir moins de moments sans stress aujourd’hui qu’il y a trois ans. Il est donc intéressant de découvrir quelles sont les tâches ménagères considérées comme relaxantes…

Préparer une tasse de thé ou de café, le grand classique #

Sans grande surprise, préparer une tasse de thé ou de café arrive en tête de liste comme moyen le plus apprécié pour évacuer le stress. Ce geste simple fait partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux individus et leur apporte un instant de paix bien mérité.

Les tâches inattendues à effet relaxant #

Nous découvrons également dans cette enquête certaines activités plus surprenantes.

En effet, près d’un tiers des répondants admettent que l’arrosage des plantes et le désherbage sont deux tâches particulièrement efficaces pour se détendre. Un peu plus d’un quart des Britanniques interrogés déclarent que pendre le linge est un moment de bien-être qui peut les aider à se relaxer.

D’autres activités étonnantes ont été identifiées parmi les réponses des participants. Ainsi, 26% se tournent vers la tonte de la pelouse et 25% considèrent le pliage du linge ou le passage de l’aspirateur comme sources de sérénité. Parmi ces activités, on trouve aussi le repassage, les courses alimentaires, les travaux de mécanique, les tâches administratives, le tri des déchets, l’observation de la machine à laver en fonctionnement, le râpage du fromage ou même la confection de purée de pommes de terre.

Un phénomène psychologique ? #

Si cela peut sembler amusant, cette enquête révèle aussi que plus de la moitié des répondants affirment préférer pratiquer des tâches ménagères pour se détendre plutôt que de faire de la méditation ou du yoga.

Il pourrait s’expliquer par le fait que les personnes interrogées recherchent des activités ne nécessitant aucune réflexion et qu’ils jugent plus propices au calme. De plus, le désir de se détendre à travers des activités synonymes d’économies d’argent semble être un facteur favorisant cette tendance. La psychologue Dr. Lisa Dorn remarque dans une analyse des résultats que ces tâches simples et apparemment banales sont en réalité apaisantes et thérapeutiques.

« C’est comme si l’action et la conscience fusionnaient en une seule entité, lorsque les gens se concentrent sur la tâche plutôt que sur leurs soucis et préoccupations », souligne-t-elle.

Les corvées quotidiennes : une source inattendue de relaxation #

Cette étude passionnante met en lumière l’influence positive que peuvent avoir les tâches ménagères sur notre bien-être quotidien. La prochaine fois que vous chercherez un moyen efficace pour évacuer votre stress, n’hésitez pas à vous tourner vers ces activités domestiques souvent sous-estimées, qui pourraient s’avérer plus relaxantes que vous ne le pensez.

Vive les corvées !

