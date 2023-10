Louane confie son passé, évoque le harcèlement scolaire, révèle le soutien de sa sœur

Louane s'exprime sur son passé et la lutte contre le harcèlement scolaire. La chanteuse et actrice Louane se confie sur son expérience du harcèlement scolaire lié à son TDAH.

Dans une récente interview accordée à France Inter, la chanteuse et actrice Louane a évoqué le harcèlement scolaire qu’elle a subi pendant ses années d’école. L’ex-participante de The Voice, désormais à l’affiche du film « Marie-Line et son juge » aux côtés de Michel Blanc, est revenue sur cette période difficile de sa vie, qui était en partie liée au trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dont elle souffre.

« A l’époque, le TDAH était nouveau et on ne savait pas vraiment ce que c’était ni comment cela fonctionnait, alors je n’ai pas forcément reçu le soutien dont j’avais besoin », explique-t-elle.

Le manque de soutien face au TDAH #

Pendant longtemps, le TDAH a été mal compris et peu pris en charge, notamment pour les élèves touchés par ce trouble, comme Louane. Souvent confrontée à des difficultés d’apprentissage et manquant d’accompagnement adapté, la jeune femme raconte :

« J’avais besoin de quelqu’un pour me prendre par la main ».

Cette prise de conscience tardive de la part de la société et du gouvernement français concernant le problème du harcèlement scolaire et le TDAH seraient, selon elle, des avancées positives.

Louane salue le plan interministériel contre le harcèlement scolaire présenté récemment par le gouvernement #

Interrogée sur le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, présenté fin septembre par la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal, Louane considère que ce dispositif est nécessaire et témoigne d’une prise de conscience importante.

Elle souligne que ce plan pourrait permettre à de nombreux enfants concernés par cette situation de bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Le rôle essentiel de la famille dans la lutte contre le harcèlement scolaire #

Outre les mesures prises par le gouvernement, Louane insiste également sur l’importance du soutien familial dans ces situations difficiles. Elle relate notamment comment sa sœur l’a aidée :

« Un de mes moments les plus fiers, c’est lorsqu’au premier jour d’école, elle a vu des enfants pleurer et elle est allée les voir en disant : ‘Non, ça va être super, on va jouer,’ et elle les a pris par la main ».

Cette prise de position de la part de sa sœur semble avoir été décisive aux yeux de la chanteuse pour traverser ces épreuves.

Le combat de Louane contre le harcèlement scolaire se poursuit #

Aujourd’hui, Louane s’est construit une carrière à la fois dans la musique et le cinéma, malgré les épreuves qu’elle a traversées pendant ses années scolaires. À travers son témoignage, elle souhaite encourager d’autres personnes victimes de harcèlement scolaire à ne pas baisser les bras et à se battre.

La jeune femme met également en lumière l’importance de l’aide et du soutien apportés par l’entourage, pour surmonter ces obstacles et transformer un parcours difficile en réussite.

Une mobilisation nécessaire pour lutter contre le harcèlement scolaire #

Ce combat mené par Louane pourrait contribuer à sensibiliser davantage de personnes concernant la nécessaire mobilisation contre le harcèlement scolaire, qui touche chaque année de nombreux élèves français.

En évoquant son passé et en dénonçant ouvertement ces situations injustes et parfois traumatisantes, la chanteuse espère susciter un réel changement pour que chaque enfant puisse poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles.