Incendie à Rouen : l’amiante suscite l’inquiétude chez les résidents et parents

Incendie à Rouen : l'amiante cause de l'inquiétude chez les résidents et parents d'élèves. Inquiétudes suite au report indéfini de la réouverture de l’école Pépinières

Une centaine de personnes ont fait part de leur inquiétude et colère à Rouen, dimanche dernier, après l’annonce du report sine die de la réouverture d’un établissement scolaire en raison de la présence d’amiante découverte sur les sols à la suite de l’incendie de deux bâtiments abandonnés la semaine dernière. L’école des Pépinières restera fermée jusqu’à nouvel ordre, après que les résultats d’une nouvelle série de tests aient révélé que de l’amiante était présent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments scolaires, a annoncé le conseil municipal samedi soir.

En tout, ce sont 15 classes et 350 élèves qui seront relogés dans d’autres établissements dont l’école Rosa Parks située à quelques centaines de mètres des Pépinières.

« Enverriez-vous votre enfant à l’école Rosa Parks si c’était le vôtre, M. le Maire ? »

a demandé un habitant lors de la réunion organisée par la municipalité suite à l’incendie et à l’effondrement subséquent de deux immeubles inhabités datant des années 1970, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre

Le maire Nicolas Mayer-Rossignol a tenté de rassurer les résidents en déclarant que des mesures seraient prises dans les logements de Rouen Habitat près du lieu du sinistre mais a prévenu que l’enlèvement des débris prendrait plusieurs semaines au minimum.

Les riverains en attente d’informations claires #

« Je comprends la colère des habitants », a commenté Gérald Le Corre, représentant CGT pour la Seine-Maritime et membre du collectif Lubrizol, s’adressant à l’AFP.

Les riverains sont également en attente d’informations claires sur l’état des lieux et les mesures mises en place par la municipalité pour protéger leurs enfants ainsi que la population en général face aux risques sanitaires liés à la présence d’amiante.

Suite à l’incendie de deux immeubles inhabités à Rouen, la découverte d’amiante dans un établissement scolaire situé à proximité aggrave encore davantage les craintes et l’inquiétude des parents dont les enfants fréquentent cette école et celles avoisinantes. La situation oblige les familles et le personnel enseignant à se mobiliser afin de faire face à ce problème de santé publique.

Démarches entreprises pour la sécurité des enfants #

Par ailleurs, les démarches entreprises par les autorités locales concernées, telles que la réalisation de nouveaux tests ou l’évacuation des décombres amiantés, sont autant de mesures visant à garantir la sécurité des enfants et à lever le voile sur les véritables conséquences de cet incendie sur l’environnement et la qualité de l’air.

Cependant, il convient de rappeler que la présence d’amiante est un problème récurrent dans de nombreux bâtiments publics et privés en France, notamment dans les écoles, et que cette situation préoccupante doit interpeller autant les collectivités locales que les responsables nationaux sur la nécessité de mettre en place des actions concrètes pour dépolluer ces espaces à risque pour notre santé.

Poursuite des actions pour assurer la sécurité sanitaire après l’incendie #

Il est donc essentiel que la municipalité et les autorités compétentes continuent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de tous les habitants de Rouen. Cela passe notamment par une communication transparente envers les résidents et les familles concernées, ainsi qu’une réponse rapide et adaptée à cette situation grave d’exposition à l’amiante et autres substances nocives consécutives à cet incendie dévastateur.

En somme, la découverte d’amiante dans l’école des Pépinières à la suite de cet incendie montre à quel point la prévention des risques liés à ce matériau dangereux et le traitement adéquat des situations similaires sont cruciaux pour garantir la santé et la sécurité des populations concernées. Les riverains et parents d’élèves attendent ainsi avec impatience des avancées et informations claires quant aux mesures sanitaires mises en œuvre pour venir à bout de cette problématique inquiétante touchant leur ville et leurs enfants.