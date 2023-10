Dans un monde incertain, comment les valeurs santé guident l’investissement

Face à la lenteur économique qui prévaut dans le monde entier, investir dans le secteur de la santé s’avère être une bonne alternative pour se prémunir contre une volatilité excessive. En effet, ce domaine en pleine croissance est marqué par des dépenses médicales accrues et pourrait bien constituer le meilleur choix en 2024, année charnière avec l’élection présidentielle américaine.

Dans ce contexte d’incertitude économique, marqué par des taux d’intérêt élevés et une possible récession européenne, il faut noter que la sous-performance du secteur de la santé, illustrée par une baisse de 3% de l’indice MSCI World Health Care depuis le début de l’année, est sans précédent.

Les opportunités d’entrées sur le marché de la santé sont très favorables #

Selon Alice Lhabouz, fondatrice du fonds Trecento Santé ISR, si les taux d’intérêt restent constamment élevés, comme le prévoit la Réserve fédérale, la santé devrait tirer son épingle du jeu. De plus, avec un ratio cours-bénéfice moyen de 16 fois pour 2024, contre 21 fois pour le S&P 500, les points d’entrée pour investir dans ce secteur sont très attrayants. À titre de comparaison, ce chiffre est à un niveau inférieur à la moyenne des dix dernières années.

Historiquement, le secteur de la santé a toujours été favorisé par les marchés en période de récession et à la fin du cycle de resserrement monétaire.

La démographie mondiale et l’essor des pays émergents soutiennent le secteur de la santé #

D’ici 2040, la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards d’individus, dont plus de 10% auront plus de 65 ans. Cette catégorie de la population consomme généralement trois fois plus de soins hospitaliers, de médicaments et d’équipements médicaux que les autres tranches d’âge.

Ainsi, la hausse du pouvoir d’achat moyen dans les pays émergents, où les dépenses de santé ont été multipliées par six entre 2000 et 2020, soutient également le développement du secteur.

En outre, l’accroissement rapide de l’assurance privée dans ces régions accélère l’accès aux soins, comme on peut le constater en Chine.

Sur une période de vingt ans, la performance de l’indice MSCI World Health Care plaide en sa faveur : il a quadruplé, contre seulement triplé pour l’indice MSCI World.

Nouveaux moteurs de croissance pour améliorer les diagnostics #

Les percées technologiques permettent également d’améliorer l’efficacité des diagnostics, entraînant ainsi la découverte plus précoce de maladies telles que le cancer et les maladies orphelines. Dans la période de 2013-2022, le volume moyen des transactions dans le secteur s’est élevé à 400-500 milliards de dollars, contre moins de 200 milliards les dix années précédentes.

Selon Ernst & Young, les conditions sont réunies pour conclure des accords majeurs dans le domaine des sciences de la vie en 2023, avec une puissance de feu record chez les principaux acteurs et un grand nombre de cibles potentielles.

Les États-Unis dominent le marché mondial de la santé : qu’en est-il de l’Europe ? #

Aux États-Unis, premier acteur du marché de la santé, les prix des médicaments sont trois fois plus élevés que ceux pratiqués en Europe. Cependant, il convient de se pencher sur la diversité des acteurs du secteur en Europe, en nous concentrant sur trois segments spécifiques : la pharmaceutique, le diagnostic et la biotechnologie.

En tenant compte de ces facteurs, il semble qu’investir intelligemment dans le secteur de la santé puisse offrir des opportunités d’affaires intéressantes malgré l’incertitude économique qui règne au niveau mondial.

Ainsi, ce domaine pourrait bien être le meilleur choix pour les investisseurs avertis qui cherchent à soutenir leur portefeuille d’investissement tout en contribuant à la croissance d’un secteur essentiel à l’amélioration de la qualité de vie de la population mondiale.