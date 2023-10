Face à l’augmentation des agressions envers les professionnels de santé, un plan d’action inédit est lancé

Le Ministère de la Santé et de la Prévention déploie une stratégie renforcée pour assurer la sécurité des soignants. Les points clés de cette initiative sont élaborés ci-dessous.

État des lieux : un constat alarmant #

Au fil des années, les chiffres des agressions contre les acteurs du monde médical ont augmenté considérablement.

Le National Observatory of Violence in Healthcare a ainsi recensé pas moins de 30.000 agressions visant des individus et 5.000 incidents impliquant des dégradations matérielles.

Les physiothérapeutes ne sont pas épargnés par ce triste constat. Face à la montée des incivilités et des violences dont ils peuvent être victimes, le National Council of Masseurs-Kinésithérapeute insiste sur l’importance de signaler ces actes auprès de l’observatoire nationale afin de collecter les données et d’améliorer les réponses institutionnelles.

L’Observatoire national de la violence en contexte de santé #

Cet observatoire entend rassembler les témoignages et les preuves des différentes formes de violence subies par les professionnels de santé. Ainsi, il est possible d’y signaler aussi bien les faits relatifs à des établissements de soins et médico-sociaux que ceux concernant les professionnels exerçant en libéral ou lors de visites à domicile.

Violence physique

Incivilités

Agression verbale

Dégradation de matériel

Un plan de sécurité renforcé #

Pour lutter contre cette situation préoccupante, la Ministre déléguée Agnès Firmin Le Bodo, en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, a récemment présenté un plan d’action destiné à garantir la protection des soignants.

Élaboré en concertation avec Aurélien Rousseau et différents experts du domaine, ce programme s’articule autour de plusieurs axes clés.

Sensibiliser et prévenir #

Le gouvernement souhaite mettre l’accent sur la sensibilisation et la prévention, afin de diminuer le nombre d’agressions commises. Les actions de communication et les campagnes d’information devraient être renforcées pour interpeller le grand public sur les conséquences de ces violences sur les soignants, tant d’un point de vue humain que professionnel.

Améliorer la prise en charge des victimes #

Les professionnels de santé subissant des violences doivent pouvoir compter sur un soutien rapide et adapté.

Pour cela, le dispositif d’accueil et d’aide aux victimes sera amélioré : les procédures de signalement seront simplifiées, et l’accompagnement des victimes sera renforcé lors des démarches à entreprendre après une agression.

Développer la collaboration entre acteurs #

La coordination et la coopération entre l’ensemble des parties prenantes permettront également une meilleure prévention et protection des professionnels.

Des groupes de travail réunissant médecins, personnels soignants, établissements et institutions seront mis en place pour favoriser l’échange d’informations, le partage des expériences et la mutualisation des bonnes pratiques.

Pour plus d’information sur ce plan d’action contre la violence envers les professionnels de santé, n’hésitez pas à consulter le site officiel du Ministère de la Santé et de la Prévention : Violence against healthcare professionals : Aurélien Rousseau and Agnès Firmin Le Bodo announce a plan to ensure their safety – Ministry of Health and Prevention.

Face à un enjeu de taille qui concerne tous les membres du corps médical, cet ambitieux dispositif devrait constituer une avancée majeure en faveur d’une meilleure sécurité et d’un meilleur accompagnement des victimes de violence au sein du secteur de la santé.