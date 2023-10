L’agence régionale de santé exprime des préoccupations suite à des cas inquiétants de rougeole

L’Agence régionale de santé (ARS) a récemment émis une alerte aux parents en Ardèche suite à des cas inquiétants de rougeole.

En effet, 44 cas ont été signalés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et la majorité provient du collège Guilherand-Granges, situé dans le département de l’Ardèche. Cette information est diffusée car plusieurs enfants touchés fréquentent des clubs sportifs ou des associations de loisirs, et la rougeole est un virus extrêmement contagieux qui se transmet par voie respiratoire ou par contact direct.

Recommandations de l’Agence régionale de santé pour limiter la propagation de l’épidémie #

Sachant que la rougeole est une maladie virale potentiellement grave, notamment pour les nourrissons et les personnes souffrant de certaines pathologies, l’Agence régionale de santé préconise plusieurs mesures pour limiter la propagation de l’épidémie. Elle conseille ainsi aux parents de :

À lire Les préoccupations majeures des Français en matière de santé se portent sur le cancer, le stress et la santé mentale

– Vérifier leur statut vaccinal et celui de leurs enfants. Deux doses devraient avoir été reçues à 12 mois et 18 mois si né après 1980 ; sinon, il convient de contacter un médecin ou une pharmacie.

– Surveiller leur propre santé ainsi que celle de leurs enfants, et si des symptômes surviennent, consulter un médecin et suivre les gestes barrières pour éviter la transmission du virus.

Quels sont les symptômes de la rougeole ? #

Les premiers signes de la rougeole apparaissent généralement 10 à 12 jours après l’exposition au virus. Il s’agit notamment de :

– Fièvre élevée (supérieure à 38°C)

À lire Dans le paysage médical, les établissements de santé publics et privés naviguent entre rivalité et collaboration

– Toux, écoulement nasal et conjonctivite

– Fatigue, maux de tête et douleurs musculaires

– Éruption cutanée caractéristique, qui débute sur le visage puis s’étend progressivement sur tout le corps.

En cas de doute, il est important de consulter rapidement son médecin traitant afin d’établir un diagnostic précis et de mettre en place un traitement adapté.

À lire Face à l’augmentation des agressions envers les professionnels de santé, un plan d’action inédit est lancé

La vaccination : un moyen efficace de prévention contre la rougeole #

Bien qu’il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole, il est possible de se protéger contre cette maladie grâce à la vaccination, qui a fait ses preuves en termes d’efficacité et de tolérance. Le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole) est recommandé dès l’âge de 12 mois, avec une deuxième dose administrée entre 16 et 18 mois.

La couverture vaccinale actuelle en France est insuffisante pour garantir une protection optimale contre la rougeole, et des épidémies régulières continuent de survenir.

L’ARS rappelle donc l’importance de se faire vacciner non seulement pour se prémunir contre la maladie, mais aussi pour protéger les personnes les plus vulnérables, qui ne peuvent pas recevoir le vaccin en raison de certaines contre-indications.

Rappel sur les gestes barrières à adopter en cas de suspicion ou de diagnostic de rougeole #

Pour limiter la propagation du virus de la rougeole et protéger les personnes les plus fragiles, il est important de respecter les gestes barrières suivants :

À lire Les généralistes face à la santé mentale : une prise en charge parfois trop hâtive

– Port du masque lorsqu’on se trouve en présence d’autres personnes

– Lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique

– Utilisation de mouchoirs à usage unique pour se moucher ou expectorer

– Éviter les contacts étroits avec des personnes fragiles (femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées ou immunodéprimées)

À lire En 2024, l’Europe verra plus de seniors que de jeunes, d’après les prévisions de l’OMS

Face à cette situation préoccupante en Ardèche, l’Agence régionale de santé invite chacun à être vigilant et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la rougeole.