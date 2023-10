Le focus sur la santé met en exergue la vitalité et l’importance de notre matière grise

L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) a lancé, en 2020, la création d’une structure de recherche fédérative interdisciplinaire axée sur la santé, la prévention et la qualité de vie.

Elle réunit une soixantaine de chercheurs issus de huit laboratoires différents. Cette innovation dans le domaine de la recherche en santé met en exergue la vitalité et l’importance de notre matière grise.

La pluridisciplinarité est inscrite dans l’ADN de cette université. En effet, avec une soixantaine de chercheurs provenant de différentes disciplines travaillant sur les questions de santé, l’idée de créer cette fédération de recherche interdisciplinaire s’est imposée naturellement. Cette approche singulière constitue une première en France.

Les objectifs de cette fédération de recherche #

Cette structure vise principalement trois objectifs. Le premier concerne les interactions entre le mental et le physique, notamment par l’étude du rôle du stress et des émotions dans la communication entre le cerveau et l’intestin.

Parmi les axes explorés, les chercheurs cherchent à comprendre comment une maladie inflammatoire intestinale, telle que la maladie de Crohn, peut impacter le cerveau et générer des états dépressifs. Ils étudient également les méthodologies permettant de renforcer le nerf vague dans la gestion des troubles liés au stress.

Le deuxième objectif porte sur l’environnement professionnel pour découvrir comment associer bien-être et performance au travail. Cela englobe la prévention des risques psychosociaux, la détection précoce des signes de stress chronique et de burnout, ainsi que l’innovation managériale.

Le troisième axe de cette recherche concerne la santé des patients souffrant de maladies chroniques et leur incidence sur la qualité de vie. La fédération vise également à protéger les données de santé issues de ces recherches et à aider les chercheurs à identifier un promoteur en fonction des exigences légales.

Collaboration avec la Fondation USMB et Aix-les-Bains Riviera des Alpes #

Dans le cadre de cette structure de recherche, des travaux ont été lancés en collaboration avec la Fondation USMB et Aix-les-Bains Riviera des Alpes pour le projet Best Chair. Il s’agit d’un projet interdisciplinaire axé sur le bien-être et la santé mentale au sein de nos territoires. Ce partenariat est mené par Arnaud Carré, collègue et enseignant-chercheur impliqué dans ce programme.

L’interdisciplinarité comme stratégie #

L’équipe de chercheurs réunis provient de disciplines variées telles que la biologie, la physiologie ou encore la psychologie. Cette approche pluridisciplinaire permet d’établir des ponts entre les différentes spécialités pour aborder les problématiques de santé avec un regard nouveau et innovateur.

Cela permet de mieux décrypter les mécanismes complexes impliqués dans la prévention des maladies, le bien-être au travail et l’impact des pathologies sur la vie quotidienne.

En ce sens, la structure fédérative constitue une véritable plateforme d’échange et de coopération au service du progrès médical, contribuant ainsi à améliorer la prise en charge globale des patients avant et/ou après une intervention médicale. Sonia Pellissier, enseignant-chercheur à l’USMB, illustre cette approche transversale par son parcours scientifique ; elle est formée en biologie et physiologie et travaille aujourd’hui en psychologie, étudiant le lien entre le cerveau et l’intestin.

Une ambition tournée vers l’avenir #

L’enjeu pour l’Université Savoie Mont Blanc est de faire de cette fédération un véritable centre de recherche interdisciplinaire axé sur la prévention en matière de santé et la qualité de vie.

Les recherches menées sont issues de partenariats publics et privés, témoignant de l’intérêt croissant pour le développement d’une meilleure compréhension de ces préoccupations

Avec toutes ces initiatives, l’USMB s’affirme comme un acteur majeur dans le paysage français de la santé préventive et de la qualité de vie. Ce faisant, elle démontre sa capacité à innover et à collaborer efficacement afin de générer des connaissances inédites pour répondre aux défis émergents en matière de santé pour les années à venir.