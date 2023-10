À l’occasion de la Journée mondiale de la thrombose le 13 octobre dernier, le département de médecine vasculaire du CHU de Poitiers s’est mobilisé pour informer et sensibiliser le public sur cette pathologie qui constitue désormais un véritable enjeu de santé publique.

La maladie thromboembolique veineuse se positionne comme un enjeu crucial en santé publique et le CHU de Poitiers est un centre de référence pour la région Poitou-Charentes, notamment pour les cas compliqués nécessitant une réflexion collective au sein des réunions de concertation pluridisciplinaire. « Notre activité concernant la maladie veineuse thromboembolique a fortement développé depuis l’ouverture du centre cardiovasculaire.

Tous les médecins vasculaires sont impliqués dans sa prise en charge, avec un suivi à long terme nécessaire pour certains patients« , souligne le Dr Cécile Thollot, chef du service de médecine vasculaire.

La prévention de la thrombose, un enjeu majeur #

Depuis dix ans maintenant, la Journée mondiale de la thrombose est organisée en octobre par la Société internationale sur la thrombose et l’hémostase. Cette année, le département de médecine vasculaire du CHU de Poitiers a décidé d’installer un stand d’information pour sensibiliser le public à cette pathologie encore peu connue et sous-estimée.

Les symptômes de la thrombose veineuse sont la douleur, le gonflement et la rougeur d’une jambe.

Les facteurs favorisant la survenue d’une thrombose incluent notamment la chirurgie, l’alitement prolongé, une hypercoagulabilité sanguine, le cancer et l’insuffisance veineuse. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures préventives adaptées pour limiter les risques de développement de cette maladie potentiellement mortelle.

Le rôle du centre multidisciplinaire de diagnostic prénatal #

Au sein du CHU de Poitiers, le centre multidisciplinaire de diagnostic prénatal (MCDP) joue un rôle crucial dans la prise en charge globale des patients atteints de thrombose.

Ce service permet d’établir un diagnostic précis et rapide de la maladie, en s’appuyant sur les compétences de différents spécialistes comme les médecins vasculaires, les chirurgiens, les spécialistes de la nutrition ou encore les oncologues. Grâce à ce dispositif, les traitements peuvent être personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient.

Un large éventail de spécialités médicales au CHU de Poitiers #

Pour garantir une prise en charge optimale des patients, le CHU de Poitiers propose également un large choix de spécialités médicales allant de la biologie médicale à l’urologie en passant par l’oncologie, la cardiologie, les maladies infectieuses et tropicales, l’endocrinologie, la diabétologie, la nutrition, la dentisterie ou encore la médecine de la reproduction.

Il est possible de prendre un rendez-vous en ligne pour différents centres du CHU tels que le Centre de prélèvements de Châtellerault, le Centre de prélèvements de Poitiers, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie viscérale et digestive ou encore la vaccination préventive contre la variole du singe.

Il est également possible de prendre un rendez-vous par téléphone ou par courriel pour les autres spécialités.

Mobilisation pour sensibiliser à la thrombose #

En cette Journée mondiale de la thrombose, la mobilisation du département de médecine vasculaire du CHU de Poitiers rappelle l’importance de l’information et de la prévention autour de cette pathologie aux conséquences potentiellement graves. Les professionnels de santé sont là pour accompagner les patients et leurs proches dans la compréhension de la maladie et des traitements proposés, afin d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de limiter les risques de complications.