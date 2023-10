Bruce Willis traverse une période difficile, ses proches partagent des nouvelles préoccupantes

La star de cinéma, Bruce Willis, est désormais aux prises avec une maladie qui prend de plus en plus de place dans sa vie quotidienne.

L’acteur souffre depuis mars 2022 d’aphasie, également connue sous le nom de démence. Ses amis et sa famille se mobilisent pour l’accompagner dans cette épreuve.

Un ami fidèle dépeint la situation #

Glenn Gordon Caron, un ami cher de Bruce Willis, s’est confié au New York Post sur l’état de santé de son ami.

« Quand vous êtes avec lui, vous savez que c’est Bruce et vous êtes heureux qu’il soit là, » a-t-il déclaré. Le réalisateur américain a également profité de l’occasion pour saluer le rôle joué par la femme de l’acteur, Emma Hemming, qui prend grand soin de la santé de son mari.

À lire Le focus sur la santé met en exergue la vitalité et l’importance de notre matière grise

L’évolution inquiétante de l’aphasie #

Cependant, la communication avec Bruce Willis devient de plus en plus difficile. Il semble reconnaître ses visiteurs pendant les premières minutes, mais perd rapidement le fil de la conversation et ne peut plus parler ni lire un livre. Le langage et la mémoire se dégradent progressivement à cause de l’aphasie, ce qui rend tout échange de plus en plus ardu.

Emma Hemming, un soutien indéfectible #

Dans le dernier épisode de son podcast YouTube, Make Time to Connect, Emma Hemming a accueilli Maria Kent Beers et Rachael Martinez, les créatrices du programme Remember Me, destiné à faciliter la communication entre les personnes souffrant de dégénérescence fronto-temporale.

Partager pour mieux affronter la maladie #

Dans cet épisode, Emma Heming a remercié ses deux invitées qui lui ont permis de se connecter avec d’autres familles confrontées à la dégénérescence fronto-temporale.

La femme de Bruce Willis, qui était « complètement effrayée » par l’annonce du diagnostic, s’est dit heureuse et soulagée d’avoir pu échanger avec d’autres personnes vivant des expériences similaires.

À lire Être à l’écoute des médecins, une nécessité pour potentiellement améliorer le système de santé

Le combat continue pour Bruce Willis et sa famille #

Bruce Willis traverse une période difficile et les nouvelles partagées par ses proches sont préoccupantes. Néanmoins, l’acteur peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses amis qui font tout pour atténuer les effets de cette maladie dégénérative.

La force de l’amour et de l’amitié #

L’épreuve que traverse actuellement Bruce Willis montre à quel point il est important de pouvoir compter sur ses proches lorsque l’on fait face à une situation aussi éprouvante. L’amour et l’amitié sont des soutiens précieux pour affronter les difficultés liées à une telle maladie.

L’aphasie est une maladie complexe et dévastatrice qui affecte non seulement la personne atteinte, mais également son entourage. La force et l’unité dont fait preuve la famille de Bruce Willis leur permettront sûrement d’affronter cette épreuve ensemble. Leurs expériences pourraient également servir de témoignages inspirants pour d’autres familles traverse des situations similaires.