Un aliment souvent négligé, selon un expert, pourrait réduire le risque de décès de 30%

Selon lui, une consommation suffisante d’un certain aliment à base de plantes pourrait contribuer à réduire le risque de mortalité de 30%. Cet aliment méconnu et souvent négligé n’est autre que les noix.

Le constat alarmant : une carence en fibres #

Seulement une personne sur vingt consomme assez de fibres pour maintenir une bonne santé. Le Dr Spector souligne que contrairement aux protéines, où 95% des individus en consomment suffisamment, 95% de la population souffre d’une déficience en fibres. Augmenter sa consommation de fibres pourrait donc diminuer ce risque de décès de manière non négligeable.

Consommer plus de fibres : les bénéfices pour la santé #

Pour améliorer notre état de santé, Dr Spector préconise d’éviter les aliments ultra-transformés et de privilégier une consommation régulière d’une variété de 30 aliments d’origine végétale chaque semaine, notamment pour augmenter notre apport en fibres alimentaires. Il rappelle que la consommation moyenne de fibres au Royaume-Uni est actuellement insuffisante, avec une moyenne d’environ 20 grammes par jour.

Cependant, augmenter cet apport d’un quart, soit environ cinq grammes supplémentaires par jour, permettrait de réduire le risque de mort prématurée de 14 à 15%. Le médecin souligne également que l’augmentation de la consommation de fibres peut contribuer à la réduction des risques de cancer en agissant également contre le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Les noix, une excellente source de fibres #

Dr Spector insiste sur le fait que les aliments riches en fibres étaient autrefois appelés produits rugueux et étaient surtout considérés comme des agents purificateurs pour l’organisme, aidant à éliminer les toxines. Les fibres aident également à augmenter le volume des selles et à prévenir la constipation tout en régulant naturellement le transit intestinal.

Parmi ces aliments à privilégier pour leur richesse en fibres se trouvent notre ingrédient miracle : les noix. Facilité de consommation, praticité et polyvalence dans la cuisine en font un aliment aux multiples atouts.

Intégrer les noix dans notre alimentation #

Afin de profiter pleinement des bienfaits des noix, quelques gestes simples peuvent être adoptés au quotidien pour intégrer cet aliment à notre régime alimentaire. Parmi eux :

– Ajouter des noix concassées à son muesli ou son yaourt pour un petit déjeuner riche en fibres.

– Préparer des encas sains et équilibrésc

ontenant des noix afin d’éviter les fringales liées aux produits industriels ultra-transformés.

– Utiliser les noix comme garniture dans les salades, les plats de pâtes et de riz pour apporter du croquant et varier les saveurs.

Les autres aliments riches en fibres #

Si les noix sont un excellent allié santé, bien d’autres options existent pour augmenter notre consommation de fibres. Il est donc essentiel de diversifier nos sources afin de bénéficier au maximum des vertus liées à cet élément nutritif. Parmi les autres aliments riches en fibres, on peut citer :

– Les légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots secs : ces aliments présentent l’avantage d’être économiques et faciles à cuisiner tout en étant une source importante de protéines végétales.

– Les fruits et légumes frais et secs tels que les pruneaux, les figues, les dattes, les pommes et les poires offrent également une cellulose utile pour assurer la régulation mécanique du transit intestinal.

– Les graines, notamment le psyllium, le lin et chia, idéales pour enrichir ses recettes de pains et de gâteaux maison.

En somme, ne négligeons pas la place prépondérante que les noix et autres aliments riches en fibres doivent prendre dans notre alimentation quotidienne. Les bénéfices pour notre santé et notre bien-être en valent largement l’effort.

