Les algues, colorées et nutritives, ont des vertus considérables en tant qu’aliments

Présentes sous forme de flocons, elles s’utilisent comme condiments et entrent dans la composition d’innovants produits tels que les tartinades, les conserves de poisson ou encore les tartares. Les chercheurs du Centre d’étude et de valorisation des algues (CEVA) nous rappellent que ces plantes aquatiques sont également bénéfiques pour notre planète, puisqu’elles capturent le dioxyde de carbone et ne nécessitent pas de fertilisants ni de pesticides.

Les vertus des algues rouges #

Parmi les différentes variétés d’algues, les algues rouges telles que la nori et la dulse se distinguent par leur richesse en fibres prébiotiques spécifiques.

Ces fibres favorisent la croissance des bonnes bactéries au sein du microbiote intestinal, contribuant ainsi à une digestion optimale.

À lire L’avenir de la consommation, la viande cellulaire, pourrait bientôt intégrer nos repas

Les bienfaits des algues brunes #

Les algues brunes, comme le wakame ou le kombu déshydraté, sont particulièrement riches en iode. Une pincée de ces algues peut fournir jusqu’à 32 fois la dose quotidienne recommandée d’iode.

On doit cependant veiller à ne pas en consommer en excès. Hélène Marfaing, ingénieure agronome au CEVA, conseille alors de les blanchir pendant une minute dans de l’eau bouillante afin d’éliminer 80% de l’iode contenu. Ainsi préparées, ces algues sont déconseillées aux personnes souffrant de troubles thyroïdiens ou cardiaques et rénaux.

Les algues vertes : une mine de magnésium #

La laitue de mer et l’ao-nori, deux variétés d’algues vertes, permettent de booster notre apport en magnésium, un minéral essentiel pour lutter contre le stress. Leur goût rappelle celui des épinards ou des feuilles d’oseille, ce qui en fait d’excellents ajouts à des smoothies verts ou mélangés à des fruits tels que la pomme ou la banane.

Microalgues : idéales pour les végétariens #

Parmi les microalgues, la spiruline est probablement la plus connue. Riche en protéines, elle contient également du fer, un élément souvent manquant dans l’alimentation des végétariens. D’autres microalgues, comme l’odontella, le shizochytrium ou l’ulkenia, sont également précieuses pour ceux qui ne consomment pas de poisson car elles fournissent des acides gras oméga-3 EPA et DHA essentiels à notre organisme.

À lire Une mise en garde pour les cueilleurs : depuis juillet, 600 cas d’intoxication par champignons enregistrés

Innovations culinaires avec les algues #

Des produits à base d’algues font leur apparition sur le marché, offrant une alternative saine et savoureuse pour notre alimentation. Le furitaké, un condiment japonais mêlant graines de sésame et algues, permet d’ajouter une touche d’umami à nos plats sans avoir recours au sel. Les onigiris, préparations de riz et d’algues nori en forme de triangle, peuvent être garnis de poisson, d’avocat, etc.

Un atout minceur prometteur #

Les algues rouges étaient déjà utilisées pour la fabrication de gélules d’agar-agar visant à réduire l’appétit. Bientôt, on pourrait compter sur le fucoxanthine, un pigment présent dans les algues brunes, qui limiterait l’accumulation des graisses autour du ventre.

Privilégier les algues françaises #

Il est important de choisir des algues françaises, car elles sont soumises à une réglementation stricte concernant les niveaux de métaux lourds qu’elles peuvent contenir. Comme l’explique Hélène Marfaing, les algues ayant la capacité d’absorber ces substances toxiques, il est primordial de vérifier leur provenance avant de les consommer.

En résumé, intégrer les algues à notre alimentation permet non seulement d’apporter couleur et saveur à nos assiettes, mais aussi de bénéficier de leurs nombreux bienfaits pour notre santé et celle de notre planète.

À lire Un aliment souvent négligé, selon un expert, pourrait réduire le risque de décès de 30%