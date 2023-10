Les coulisses de la restauration : une étude révèle les aspects moins reluisants de certains établissements

Une étude menée par un spécialiste et des chercheurs de l’Institut Pasteur démontre que l’absence de nappes peut impacter la propreté de vos repas au restaurant. Le Dr Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, explique avoir découvert avec ses collaborateurs que sur une table sur deux, des germes fécaux étaient présents, et sur 20% des tables, ils étaient en concentration élevée. Il indique également qu’un simple passage d’éponge ne garantit pas une réelle propreté des tables.

Les surfaces des tables, véritables nids à bactéries et virus #

L’enquête menée par le Dr Saldmann révèle une réalité alarmante : les surfaces des tables des restaurants sont constamment exposées aux particules microscopiques telles que bactéries, virus, et résidus alimentaires. Les germes fécaux se retrouvent donc potentiellement sur les pains et couverts des clients, qui s’exposent ainsi à des risques pour leur santé.

De plus, si les serveurs nettoient les tables, cela ne signifie pas forcément qu’ils désinfectent tous les recoins après chaque client, laissant encore des chances aux germes de se propager.

Quelles mesures adopter pour limiter ces risques sanitaires ? #

Devant cette situation peu rassurante, il est nécessaire d’adopter des précautions lors de vos sorties au restaurant. Voici quelques conseils du Dr Saldmann pour limiter les risques liés à l’absence de nappes dans un établissement :

Privilégiez les restaurants avec nappes en papier ou en tissu #

Ces dernières offrent une protection supplémentaire contre la propagation des bactéries, et témoignent généralement d’un souci d’hygiène plus poussé de la part des responsables du lieu.

Utilisez un désinfectant pour les mains sur la table si elle est dépourvue de nappe #

En appliquant cette mesure, vous réduirez considérablement les germes présents sur la surface de votre table et donc le risque de contamination.

Il est primordial de rester vigilant et attentif aux dispositifs d’hygiène proposés par les restaurants que vous fréquentez. N’hésitez pas à faire part de vos remarques ou interrogations aux responsables des établissements pour vous assurer du respect des normes sanitaires.

Les bactéries : quels sont les dangers pour notre santé ? #

Les types de bactéries découverts lors de l’étude menée par le Dr Saldmann sont principalement des entérobactéries, qui proviennent du tube digestif. Leur présence sur les tables de restaurant peut entraîner des risques pour notre santé, notamment des infections gastro-intestinales.

Ces infections peuvent se traduire par des troubles digestifs, des douleurs abdominales, et parfois même des fièvres ou des complications plus sérieuses chez les personnes présentant un système immunitaire affaibli.

En conclusion, la propreté des surfaces sur lesquelles nous mangeons joue un rôle crucial dans notre sécurité alimentaire et notre bien-être lors de nos sorties au restaurant. Il est donc essentiel de prendre conscience des risques liés à l’absence de nappes et d’adopter les mesures préventives nécessaires pour y faire face.