Rappel produit : méfiance envers ces biscuits apéritifs, plusieurs variantes sont touchées

Présence de corps étrangers #

Le dernier rappel concernant des biscuits apéritifs avait eu lieu en janvier 2023.

A l’époque, Rappel Conso avait signalé des références vendues chez Intermarché.

Plusieurs marques à surveiller #

L’alerte de Rappel Conso concerne plusieurs biscuits apéritifs. Retrouvez ici les références dont il faut se méfier :

À lire Le secret d’une ratatouille de grand-mère qui surpasse toutes vos attentes

Trois biscuits de la marque U à vérifier #

Commençons par ces 3 produits de la marque U :

– Boulettes aromatisées à la tomate

– Pois snackés à la crème d’oignon

– Pois snackés au curry

Ces derniers ont les numéros GTIN suivants : 3,256,227,463,440 ; 3,256,227,744,174 ; et 3,256,227,744,167.

Les Rol’Nuts Peanut chocolat noisette et les boulettes de tomate également touchés #

L’appel concerne aussi les Rol’Nuts Peanut chocolat noisette 100g et les Tomato Balls 42g , pourtant très répandus sur le territoire français.

À lire Le ragoût de grand-mère qui vous transporte directement en enfance

D’après Rappel Conso, les biscuits ont les références suivantes : GTIN 3,564,706,677,272 ; lot 292 AS et GTIN 3,564,700,421,383 ; lot 286 AS. Leur date de durabilité minimale s’étend jusqu’au 12 avril et 19 avril 2024 selon le numéro de lot en question.

Comment réagir face à cette situation ? #

Si vous possédez des paquets de rappel produit biscuits apéritifs mentionnés ci-dessus, il est important de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin pour un remboursement ou un échange. Prenez également soin de vérifier vos stocks de biscuits apéritifs pour identifier d’autres produits potentiellement concernés.

Informer vos proches #

N’hésitez pas à informer votre entourage si vous savez qu’ils aiment les biscuits apéritifs. La sécurité publique est une priorité, et il est essentiel que chacun soit au courant des risques liés à la consommation de ces produits rappelés.

Suivre l’évolution de la situation #

Restez attentif aux informations diffusées par Rappel Conso et les autorités sanitaires. Les mises à jour peuvent contenir des changements concernant le rappel produit biscuits apéritifs, ou même ajouter d’autres marques et produits à surveiller.

À lire Le gratin de légumes à l’ancienne de grand-mère

Une vigilance à maintenir sur le long terme #

Il est important de rester vigilant face à ce type de rappels pour assurer notre sécurité alimentaire. Les biscuits apéritifs sont des aliments populaires, consommés par un grand nombre de personnes. En étant attentif aux informations diffusées et en respectant les consignes données par les autorités sanitaires, nous pouvons éviter d’éventuelles complications liées à la consommation de ces produits.

En résumé, soyez prudent lors de l’achat et la consommation de biscuits apéritifs. Vérifiez les références et GTIN des paquets que vous possédez pour vous assurer qu’ils ne font pas partie du rappel produit biscuits apéritifs. Et si c’est le cas, rapportez-les en magasin sans tarder pour garantir votre sécurité et celle de vos proches.