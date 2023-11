La tarte aux pommes qui bat tous les records : la recette secrète de grand-mère dévoilée

Les premiers pas pour réussir sa tarte aux pommes #

Pour bien commencer, il faut choisir des produits de qualité : 200g de farine, 100g de beurre, un peu d’eau et deux sachets de sucre vanillé.

La pâte brisée, base essentielle de cette tarte aux pommes #

Cette préparation commence par la rubrique incontournable de toute bonne tarte aux pommes : la pâte brisée. Versez la farine dans un grand bol, ajoutez le beurre coupé en petits morceaux puis incorporez-y l’eau.

Le choix et la coupe des pommes #

Choisissez 4 belles pommes qui permettront de garnir la tarte aux pommes. Coupez-les en fines lamelles et versez leur granulés de sucre ainsi que les deux sachets de sucre vanillé.

Etaler la pâte et disposer les pommes #

Graissez et farinez un plat à tarte, recouvrez-le avec votre pâte brisée et disposez les tranches de pommes en spirale.

Laissez cuire pendant 30 minutes #

Enfournez votre tarte aux pommes pour une durée de 30 minutes et surveillez régulièrement sa cuisson.

Conseils pratiques pour une tarte aux pommes réussie #

Si vous souhaitez ajouter une touche gourmande à votre tarte aux pommes, pensez à parsemer un peu de cannelle sur les quartiers avant la cuisson. Un filet de miel ou du sucre glace saupoudré sur le dessus peuvent aussi apporter une petite note sucrée supplémentaire.

D’autres idées pour agrémenter votre tarte aux pommes #

Pour varier les saveurs de cette recette traditionnelle, voici quelques-unes des astuces :

Ajoutez des fruits secs, comme des raisins ou des noix

Incorporez de la compote de pomme sur la pâte

Faites flamber les pommes au Calvados

Avis des internautes sur cette recette de tarte aux pommes #

De nombreuses personnes ont déjà testé cette recette de tarte aux pommes et en sont ravies : Evelyne disait par exemple qu’elle est « très bonne, légère et facile à réaliser », tandis que Francis avouait avec enthousiasme que cette tarte est « rapide, simple et très bonne ». Colette avait quant à elle tenté cette recette pour ses enfants, qui en redemandent encore aujourd’hui.

En somme, cette recette de tarte aux pommes proposée par Fordin, inspirée de celle de sa grand-mère, a tout pour plaire. Elle est non seulement rapide à préparer et peu coûteuse, mais surtout délicieusement gourmande pour régaler petits et grands. N’hésitez pas à laisser un commentaire sur cette recette ou à proposer vos propres astuces et conseils pour améliorer encore plus cette tarte aux pommes.