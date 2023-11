Le ragoût de grand-mère qui vous transporte directement en enfance

Découvrez cette savoureuse recette de ragoût de grand-mère, un plat mijoté à la fois simple, bon marché et réconfortant.

Une recette facile et économique #

Vous pourrez régaler toute la famille avec peu d’ingrédients et un minimum de préparation.

Ingrédients pour 4 personnes #

Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser ce délicieux ragoût de grand-mère :

750 g de bœuf (en morceaux)

Huile et beurre

3 oignons

750 g de carottes

500 g de pommes de terre

1 petite boîte de concentré de tomates

1/2 litre d’eau

Sel, poivre

1 c. à s. d’huile

30 g de beurre

Préparation de la viande et des légumes #

Tout d’abord, coupez le bœuf en morceaux et épluchez les légumes puis coupez-les en gros dés. Dans une grande cocotte, faites chauffer un filet d’huile avec du beurre. Ajoutez les morceaux de viande et faites-les bien saisir de tous les côtés. Une fois la viande dorée, réservez-la dans une assiette.

Faire mijoter le ragoût de grand-mère #

Dans la même cocotte, faites revenir les oignons émincés puis ajoutez les carottes et les pommes de terre. Faites cuire quelques minutes avant de remettre la viande dans la cocotte. Incorporez ensuite le concentré de tomates, l’eau, le sel et le poivre. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 1h30 environ.

La clé pour réussir ce ragoût de grand-mère #

Pour obtenir une viande tendre et fondante, il est essentiel de respecter un temps de cuisson bien précis. Une cuisson très lente est en effet nécessaire pour que le plat dévoile toutes ses saveurs et que les ingrédients se mélangent harmonieusement.

Une recette qui se bonifie avec le temps #

Le ragoût de grand-mère est un plat qui a l’avantage de se bonifier d’un jour sur l’autre. Vous pourrez ainsi profiter encore davantage de votre succulente préparation si vous la réchauffez et la dégustez le lendemain !

Comment choisir les meilleures pommes de terre ? #

Il existe différentes variétés de pommes de terre, chacune ayant ses spécificités et son utilisation optimale. Pour réussir votre ragoût de grand-mère, optez pour des pommes de terre à chair ferme qui tiendront bien à la cuisson sans trop s’émietter.

Partagez vos impressions et résultats #

Souhaitez proposer d’autres astuces ou conseils pour améliorer cette recette ? N’hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour faire évoluer cette page et offrir une expérience culinaire optimale à nos visiteurs.Bonne dégustation !