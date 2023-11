La soupe à l’oignon de grand-mère qui guérit tout

La soupe à l'oignon est un véritable régal et un classique de la cuisine française, en particulier dans les régions productrices d'oignons.

Découvrez comment préparer cette délicieuse soupe à l’oignon à la manière de nos grands-mères pour ravir vos papilles et réchauffer vos soirées d’hiver.

Ingrédients nécessaires pour réussir votre soupe à l’oignon #

Pour préparer une authentique soupe à l’oignon, voici les ingrédients indispensables :

Oignons : 500 g

Fond de volaille : 1,25 l

Farine : 30 g

Beurre : 50 g

Sel, poivre et thym

Gruyère râpé

Croutons

Préparation de la soupe à l’oignon étape par étape #

Une fois les ingrédients réunis, il vous suffit de suivre ces quelques étapes pour préparer une soupe à l’oignon maison savoureuse et réconfortante :

1. Éplucher et émincer les oignons #

Commencez par peler les oignons avant de les émincer finement. Prenez le temps de bien ciseler vos oignons pour qu’ils fondent parfaitement dans votre soupe à l’oignon.

2. Faire fondre les oignons avec du beurre #

Dans une grande casserole, faites chauffer le beurre sur feu moyen puis ajoutez les oignons émincés. Laissez-les cuire doucement en remuant régulièrement pour qu’ils deviennent bien tendres et dorés sans brûler. Cette étape est essentielle pour donner du goût à votre soupe à l’oignon.

3. Saupoudrer de farine et mélanger #

Lorsque vos oignons sont bien cuits, saupoudrez-les de farine et mélangez bien. Cela permettra d’épaissir légèrement la soupe à l’oignon et de lui donner une texture plus veloutée.

4. Ajouter le fond de volaille et assaisonner #

Versez ensuite le fond de volaille dans la casserole, puis ajoutez du sel, du poivre et un peu de thym selon vos goûts. Mélangez bien et portez votre soupe à l’oignon à ébullition avant de baisser le feu et laisser mijoter pendant environ 30 minutes.

5. Finitions de la soupe à l’oignon #

Juste avant de servir, préchauffez votre four en mode grill. Disposez des tranches de pain sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, placez-les sous le gril quelques minutes pour les rendre bien croustillantes, puis répartissez-les au fond de bols ou ramequins allant au four. Versez ensuite la soupe à l’oignon bien chaude sur les croutons avant de saupoudrer généreusement de gruyère râpé.

Astuces pour une soupe à l’oignon encore plus savoureuse #

Voici quelques astuces qui vous permettront de personnaliser et d’améliorer encore davantage votre soupe à l’oignon :

Ajouter des lardons : pour encore plus de saveur, n’hésitez pas à faire revenir quelques lardons avec vos oignons. Ce petit ajout rendra votre soupe à l’oignon irrésistible !

pour encore plus de saveur, n’hésitez pas à faire revenir quelques lardons avec vos oignons. Ce petit ajout rendra votre soupe à l’oignon irrésistible ! Varier les fromages : si le gruyère est un classique dans la préparation de la soupe à l’oignon, pourquoi ne pas essayer d’autres fromages pour apporter différentes saveurs ? Comté, emmental ou même roquefort, laissez parler votre créativité culinaire.

si le gruyère est un classique dans la préparation de la soupe à l’oignon, pourquoi ne pas essayer d’autres fromages pour apporter différentes saveurs ? Comté, emmental ou même roquefort, laissez parler votre créativité culinaire. Ajoutez de l’ail : pour rehausser encore davantage les arômes de votre soupe à l’oignon, incorporez une gousse d’ail hachée en même temps que vos oignons.

En suivant ces conseils, vous réaliserez une soupe à l’oignon maison parfaite, digne des meilleures recettes de nos grands-mères. Bon appétit !