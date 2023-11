La recette perdue et retrouvée : le flan de grand-mère qui éclipse tous les desserts

Découvrez comment réaliser ce délicieux flan de grand-mère, une recette originale et unique inspirée des meilleurs sites de cuisine.

Le succès incontesté du flan de grand-mère #

Nul ne peut résister au charme gustatif du flan de grand-mère.

Ce dessert, star des tablées familiales, ne cesse de récolter les éloges. Il allie tradition, simplicité et saveurs intemporelles.

Les ingrédients indispensables pour un flan de grand-mère réussi #

Pâte brisée : 1 rouleau suffit pour préparer la base du flan. Veillez à choisir une pâte de qualité pour sublimer vos préparations.

Oeufs : élément crucial, les œufs assurent l’onctuosité et la richesse du flan. Utilisez 3 oeufs pour obtenir un résultat idéal.

Sucre brun : avec 100 g de sucre brun, apportez cette douceur caractéristique au flan de grand-mère.

Sucre vanillé : 1 sachet permet d’aromatiser votre dessert et renforcer les saveurs.

Tout est dans la préparation #

Un travail soigné avec les oeufs et les sucres #

Battez les oeufs entiers avec le sucre brun et le sucre vanillé. Veillez à obtenir un mélange homogène pour une texture de flan parfaite.

Incorporez la farine progressivement #

Ajoutez 80 g de farine au mélange précédent tout en surveillant l’aspect de la préparation. Observez attentivement lorsque la pâte épaissit.

On ne lésine pas sur le lait #

Prévoyez 1 litre de lait pour assurer une bonne hydratation de tous les ingrédients ! N’hésitez pas à ajouter du lait si besoin.

Les secrets d’une cuisson réussie #

La clé du succès des flans de grand-mère réside dans la maîtrise de la cuisson. Voici quelques astuces incontournables :

Régler son four à la bonne température #

Sachez-le, il faut chauffer votre four à 180° et non à 150° ! Ne prenez pas ce détail à la légère : votre dessert en dépend.

Une touche de beurre pour sublimer le tout #

Préparez 2 cuillères à soupe de beurre et saupoudrez-les sur la pâte brisée avant d’ajouter la garniture. Cela ajoutera une saveur supplémentaire exquise.

Le moment crucial : la dégustation #

Après avoir laissé le flan de grand-mère refroidir pendant quelques minutes, vapaut conserver ce dessert emblématique dans un endroit frais. Pour surprendre et ravir vos papilles, pensez à saupoudrer votre flan de sucre brun avant de le dévorer !

Partagez l’amour du flan de grand-mère #

Rien n’est plus convivial qu’un repas en famille, avec en point d’orgue ce merveilleux dessert. N’hésitez pas à partager cette recette séduisante sur les réseaux sociaux et faites en profiter vos amis.

Zéro faute pour l’étoile des desserts #

Les commentaires ne manquent pas d’éloges concernant le célèbre flan de grand-mère. Facile à préparer et inoubliable en bouche, il est temps de redécouvrir cette pépite gustative !

Prolongez le plaisir avec encore plus de recettes #

Si vous avez succombé au charme du flan de grand-mère, explorez d’autres idées gourmandes pour dynamiser vos prochains repas. Ainsi, votre table se transformera en véritable festin culinaire à chaque occasion !