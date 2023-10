Selon une experte, ces 5 conseils alimentaires optimisent sommeil, gestion du stress et vitalité

Les conseils alimentaires pour améliorer sommeil, gestion du stress et vitalité selon une experte #

Selon la physiothérapeute,Pauline Cox, devenue nutritionniste fonctionnelle et auteure, il est important d’adapter nos habitudes alimentaires afin d’équilibrer les niveaux d’hormones chez les femmes. Voici cinq conseils clés qui vous aideront à optimiser votre sommeil, gérer le stress et préserver votre vitalité.

Prendre soin de son foie #

Pour garantir un bon équilibre entre œstrogène et progestérone, le foie doit être en bonne santé. Dr. Cox insiste sur l’importance d’éliminer efficacement l’œstrogène, une hormone de croissance, inutilisé par notre organisme. Ce processus peut être influencé par ce que nous mangeons et notre mode de vie. Ainsi, privilégier les aliments riches en micronutriments et les bons gras aide à soutenir un bon fonctionnement du foie.

Manger des aliments fermentés occasionnellement #

En intégrant des aliments fermentés tels que légumes marinés, kéfir, kombucha ou yaourt nature dans votre alimentation quotidienne, vous favorisez la présence de bactéries bénéfiques pour votre intestin. Pauline Cox fait remarquer que «la diversité de notre microbiome intestinal diminue avec l’âge et qu’une grande diversité est associée à longévité et bonne santé». Elle suggère qu’une seule cuillerée de choucroute par jour pourrait faire une différence.

À lire Mal dormir et genre, une étude révèle l’impact accru des troubles du sommeil chez les femmes

Éviter les aliments ultra-transformés #

Les aliments ultra-transformés, riches en sucre et pauvres en nutriments, sont reconnus pour avoir un impact négatif sur nos taux d’hormones. « Quand on consomme des aliments transformés, le taux d’inflammation augmente et notre niveau de cortisol s’élève, ce qui nous prive de progestérone », explique la spécialiste. Privilégiez plutôt des aliments naturels et nutritifs, riches en vitamines et minéraux tels que magnésium, zinc, vitamines B et acides gras oméga-3.

Faire une pause entre les repas et adopter une fenêtre alimentaire #

Dr. Cox recommande de manger dans une période donnée pendant la journée, en terminant autour de 18 heures afin de laisser quelques heures sans manger avant de se coucher. Une élévation nocturne du taux de sucre sanguin oblige les reins à éliminer cet excédent, provoquant des réveils nocturnes pour uriner. Accordez ainsi une pause à votre système digestif pour favoriser la détente et l’endormissement.

Maintenir un bon taux de magnésium #

Une carence en magnésium peut provoquer des troubles du sommeil et est courante chez les femmes. « La plupart des femmes ont une déficience subclinique en magnésium, qui peut causer notamment de l’insomnie. Au fil du temps, notre capacité à absorber le magnésium diminue et l’alimentation riche en sucre et en stress contribue également à cette perte. Le magnésium a un rôle important pour la détente et doit être consommé quotidiennement pour favoriser une bonne santé hormonale.

En somme, les conseils alimentaires de l’experte Pauline Cox visent à optimiser votre sommeil, gérer efficacement le stress et préserver votre vitalité grâce à une approche naturelle et équilibrée de la nutrition. Adopter une alimentation saine, prendre soin de son foie, intégrer des aliments fermentés, éviter les produits ultra-transformés et surveiller son taux de magnésium sont autant d’actions bénéfiques pour soutenir votre bien-être au quotidien.

À lire Liens entre AVC et sommeil perturbé, des chercheurs alertent sur un danger accru