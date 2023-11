Comment sublimer les pommes de terre avant de les enfourner, notre secret qui les rend croustillantes et savoureuses ?

Les pommes de terre sont un ingrédient polyvalent et apprécié de tous. Elles peuvent se décliner sous différentes formes : purée onctueuse, frites ou chips croustillantes.

Cependant, si vous cherchez une recette de pommes de terre dorées à souhait avec une croûte croustillante et une chair tendre et parfumée, le secret réside dans la préparation avant la cuisson au four.

Découvrez notre astuce infaillible pour obtenir des pommes de terre rôties parfaitement croustillantes et délicieuses en quelques étapes simples.

Ingrédients nécessaires pour cette recette #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

– Pommes de terre blanches, selon votre convenance

– Sel

– Poivre fraîchement moulu

– Huile d’olive

– Vinaigre

Préparation des pommes de terre #

La première astuce de cette recette réside dans l’élimination de l’amidon qui rendra vos pommes de terre encore plus croustillantes.

Pour ce faire, commencez par bien laver et éplucher les pommes de terre.

Après avoir épluché toutes les pommes de terre, découpez-les en cubes de taille égale afin qu’elles cuisent uniformément.

Replacez ensuite les cubes de pommes de terre dans un saladier d’eau. Cette étape permet également de retirer l’excès d’amidon.

Le blanchiment, une étape clé #

La deuxième astuce est le blanchiment des cubes de pommes de terre avant la cuisson : faites bouillir les pommes de terre en cubes pendant cinq minutes seulement ; cette technique aidera à éliminer l’amidon sans cuire entièrement les pommes de terre.

Après avoir fait bouillir les pommes de terre, égouttez-les soigneusement, puis assaisonnez-les à votre goût avec du sel et du poivre.

Ajoutez un filet d’huile d’olive et mélangez bien le tout à l’aide d’une cuillère pour que les cubes de pommes de terre soient bien enrobés d’huile et d’assaisonnement.

Cuisson au four pour une croûte croustillante #

Préchauffez votre four à 220°C (thermostat 7).

Tapissez une plaque de cuisson de papier sulfurisé et répartissez les pommes de terre uniformément en une seule couche.

Veillez à ne pas trop les superposer pour qu’elles puissent rôtir uniformément et ainsi développer leur croûte croustillante.

Enfournez ensuite la plaque de cuisson au centre du four en mode chaleur tournante et laissez cuire jusqu’à ce que les pommes de terre soient dorées et bien croustillantes (environ 25 à 30 minutes).

La touche finale #

Une fois les pommes de terre cuites, sortez-les du four et déposez-les dans un plat de service. Pour ajouter une touche encore plus savoureuse à cette recette, arrosez légèrement les pommes de terre croustillantes d’un peu de vinaigre.

Servez chaud avec votre plat principal préféré ou simplement en accompagnement d’une salade pour une option végétarienne.

Grâce à ces astuces simples et économiques qui ne nécessitent que très peu de travail, vous pouvez transformer de simples pommes de terre en un délicieux plat rôti au four avec une croûte irrésistiblement croustillante et une chair tendre et parfumée.

N’hésitez pas à partager cette recette facile avec vos proches et régalez-vous ensemble lors de vos repas conviviaux.