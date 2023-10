En matière d’alimentation, voici comment réduire la consommation de sel

Comment réduire la consommation de sel pour un mode de vie sain ? #

Une consommation excessive de sel et ses effets sur la santé #

Cependant, nous avons tendance à en absorber entre 8 et 10 grammes par jour. Lorsque l’on ingère trop de sel, cela peut favoriser l’hypertension artérielle, ce qui augmente les risques d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus et de maladies rénales. De plus, la consommation excessive de sel peut également augmenter les risques d’ostéoporose car elle entraîne une perte de calcium dans les urines et favorise la déminéralisation des os.

Mettre moins de sel dans le pain et éviter certains aliments #

Réduire l’apport en sel dans notre alimentation commence par mettre moins de sel dans le pain. À titre d’exemple, 100 grammes de pain ordinaire vendu dans des boulangeries contient maintenant 1,4 gramme de sel au lieu de 1,5 gramme auparavant. Il est également important de ne pas abuser des aliments très salés tels que les fromages, charcuteries, poissons fumés, olives, sauce soja ou moutarde.

Le sel caché dans les produits transformés #

Le problème se pose lorsqu’il s’agit de détecter le sel présent dans les produits transformés. En effet, le sel se cache partout, même dans les produits sucrés tels que les biscuits, pâtisseries et céréales pour petit-déjeuner. Les plats préparés sont particulièrement riches en sel, car il permet non seulement de conserver la qualité des aliments, mais également de masquer la mauvaise qualité des matières premières utilisées.

Réduire sa consommation de produits transformés pour diminuer son apport en sel #

Afin de réduire efficacement notre apport en sel, l’une des meilleures solutions consiste à consommer moins d’aliments transformés et à préparer soi-même ses repas. De cette manière, il sera plus facile de contrôler les ingrédients et leur teneur en sel.

Des astuces pour cuisiner sans sel tout en conservant du goût #

Lorsque l’on cuisine, il est possible de remplacer l’ajout de sel par d’autres alternatives qui permettront de relever le goût des plats sans nuire à notre santé. Parmi ces alternatives, on trouve :

Utiliser des herbes, aromates et épices #

Au lieu de saler, on peut agrémenter les plats avec des herbes, des aromates, des épices, du gingembre ou encore du jus de citron. Ces derniers présentent l’avantage d’apporter de la saveur aux préparations tout en apportant de nombreux antioxydants.

Ajouter de l’ail, des échalotes ou des oignons #

Ces ingrédients, riches en goût, peuvent remplacer avantageusement le sel dans de nombreuses recettes. En plus d’apporter du goût, ils contiennent également de nombreux composés bénéfiques pour la santé.

En résumé #

Réduire notre consommation de sel est un impératif pour préserver notre santé. Pour ce faire, il convient d’être attentif à l’alimentation et de privilégier une cuisine maison plutôt que les produits transformés qui nous entourent. De plus, en faisant preuve de créativité et en utilisant différentes alternatives au sel lors de la préparation des plats, il est possible d’adopter une alimentation équilibrée et savoureuse tout en diminuant la quantité de sel ingérée quotidiennement. N’oublions pas qu’en matière d’alimentation, la meilleure façon de réduire la consommation de sel passe par la responsabilité individuelle.