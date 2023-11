Porc au lait à la Laurent Mariotte : une recette simple et savoureuse pour ravir vos convives

L’automne est là, avec ses jours qui raccourcissent et ses températures en baisse.

Un plat réconfortant pour les journées d’automne #

Les envies de réconfort reviennent et le Porc au lait à la Laurent Mariotte s’impose comme un choix judicieux pour régaler vos proches. Ce plat délicieux et chaleureux saura conquérir les palais tout en apportant confort et satisfaction.

Succès garanti avec cette recette traditionnelle revisitée #

Qui dit automne, dit gratins, viandes mijotées, fromages fondus et plats roboratifs. Le Porc au lait à la Laurent Mariotte combine tous ces éléments savoureux dans une recette originale et simplifiée. Inspiré par la cuisine française traditionnelle, ce plat a été revisité par le célèbre chef Laurent Mariotte afin de faciliter sa préparation et de l’adapter aux goûts actuels.

Les ingrédients du Porc au lait à la Laurent Mariotte #

Pour réaliser cette succulente recette, il vous faudra des morceaux de porc (échine ou filet), du lait, de la moutarde, du thym, du laurier, de l’ail, des oignons, du sel et du poivre. Tous ces ingrédients sont faciles à trouver et peu coûteux, permettant ainsi de préparer un plat généreux pour toute la famille sans se ruiner.

Une recette simple et rapide à réaliser #

La préparation du Porc au lait à la Laurent Mariotte est très facile et ne requiert pas de techniques culinaires particulières. Il suffit de faire revenir les morceaux de porc dans une cocotte avec un peu d’huile, puis d’ajouter les oignons émincés.

Ensuite, on incorpore progressivement le lait et la moutarde, avant d’ajouter les herbes aromatiques, l’ail et les assaisonnements. Le tout est ensuite laissé à mijoter à feu doux pendant une heure environ, jusqu’à ce que la viande soit tendre et la sauce bien liée.

Découvrez toutes les astuces pour réussir le Porc au lait à la Laurent Mariotte #



Pour que votre Porc au lait à la Laurent Mariotte soit une réussite, il est essentiel de choisir des morceaux de porc de qualité et bien épais. N’hésitez pas à demander conseil à votre boucher afin qu’il vous guide vers les meilleurs choix pour cette recette. De même, privilégiez un lait entier plutôt qu’un lait demi-écrémé ou écrémé pour obtenir une sauce plus riche et savoureuse.

Pour accompagner le Porc au lait à la Laurent Mariotte, préparez des légumes de saison tels que des carottes, des navets, des champignons ou encore des choux. Ces légumes peuvent être ajoutés directement dans la cocotte pendant la cuisson, ou bien cuits séparément et servis en garniture. N’oubliez pas une bonne tranche de pain pour saucer la délicieuse sauce qui accompagne ce plat convivial.

N’hésitez plus, essayez dès maintenant le Porc au lait à la Laurent Mariotte ! #

Alors que les soirées d’automne s’installent, laissez-vous tenter par cette recette réconfortante aux saveurs du terroir. Que vous soyez expert en cuisine ou simple amateur, le Porc au lait à la Laurent Mariotte est un plat facile à réaliser et qui ravira à coup sûr toutes les papilles ! Laissez-vous donc séduire par cette recette savoureuse et n’hésitez pas à partager votre succès avec vos proches et amis ! Bon appétit !