Quelle est la démarche pour réaliser le boeuf bourguignon authentique à la manière de grand-mèe ?

Souvent associé à la convivialité et au partage, il évoque également les souvenirs d’enfance passés autour d’une table avec nos proches.

Voici la démarche pas-à-pas pour réaliser un boeuf bourguignon à la manière des grand-mères.

Première étape : choisir les ingrédients #

Pour réaliser un boeuf bourguignon authentique, le choix des ingrédients est primordial.

Une viande de qualité, du vin rouge corsé, des aromates fraîches sont essentiels pour obtenir une recette savoureuse.

Deuxième étape : préparer la marinade #

Plonger la viande dans une marinade de vin rouge, d’aromates et d’épices est indispensable. Cette étape permet d’attendrir la viande et de lui donner un goût incomparable. Laisser mariner pendant plusieurs heures, voire toute une nuit.

Astuce : utiliser un torchon propre #

Pour bien enrober la viande, n’hésitez pas à utiliser un torchon propre et légèrement humide. Il facilitera ce processus tout en évitant les salissures.

Troisième étape : faire revenir la viande #

Faites chauffer une cocotte avec un peu d’huile. Égouttez la viande, séchez-la et faites-la revenir dans la cocotte quelques minutes pour qu’elle se colore.

Attention : ne pas trop cuire #

Veillez à ce que la viande ne cuise pas trop pendant cette étape, elle doit juste être légèrement dorée de chaque côté.

Quatrième étape : ajouter les légumes #

Dans la même cocotte, ajoutez des oignons et des carottes coupés en morceaux. Laissez-les cuire pendant environ 5 minutes puis déglacez avec du vin rouge. Il est important de ne pas hésiter à décoller les sucs de cuisson avec une cuillère en bois pour donner plus de saveurs au plat.

Cinquième étape : mijoter le boeuf bourguignon authentique #

Une fois l’ensemble des ingrédients bien mélangés, laissez mijoter votre préparation pendant plusieurs heures à couvert. La cuisson lente et douce permettra au boeuf bourguignon authentique de développer toutes ses saveurs.

Conseil : surveiller la cuisson #

Pensez à vérifier régulièrement que la sauce n’épaississe pas trop et rajoutez un peu d’eau si nécessaire.

Sixième étape : cuire les champignons #

A part, faites revenir des champignons de Paris coupés en lamelles dans une poêle avec un peu de beurre. Une fois cuits, ajoutez-les au boeuf bourguignon authentique

mijotant dans la cocotte.

Septième étape : ajuster l’assaisonnement #

Au bout de plusieurs heures de cuisson, goûtez votre plat et ajustez l’assaisonnement si nécessaire. N’hésitez pas à ajouter un peu de sel, de poivre ou d’herbes de Provence pour relever les saveurs du boeuf bourguignon authentique.

Huitième étape : servir le boeuf bourguignon authentique chaud #

Lorsque la sauce a bien réduit et que la viande est tendre, il est temps de déguster ce délicieux plat. Servez-le chaud accompagné de pommes de terre, de tagliatelles ou de riz selon vos préférences.

Pour réaliser un boeuf bourguignon authentique à la manière des grands-mères, il suffit donc de suivre ces quelques étapes et profiter de cette recette savoureuse et conviviale. Une cuisine qui réchauffe le corps et le cœur, à partager avec ses proches pour un moment inoubliable.

