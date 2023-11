Plongez dans la cuisine rétro avec la préparation de la fameuse blanquette de veau de grand-mère

Dans cet article, retrouvez tous les secrets pour réussir la préparation de ce plat rétro.

Premiers pas pour une blanquette de veau inoubliable #

Avant tout chose, sélectionnez des morceaux de qualité.

Souvent, on choisira du tendron et de l’épaule pour la blanquette. Assurez-vous d’avoir 1kg environ.

Ensuite procédez au parage : enlevez peau et nerfs pour affiner les morceaux.

Un faitout ou une cocotte suffisante #

Optez pour une marmite avec un grand volume.

Vous y mettrez tous les ingrédients sans que cela déborde pendant la cuisson. La cocotte est un choix judicieux, notamment en fonte pour une cuisson douce et homogène.

Des légumes croquants dans votre blanquette de veau #

N’oubliez pas les légumes ! La blanquette appelle carottes, petits oignons grelots et champignons. Ajoutez-y quelques brins de persil frais, qui apportent une note particulière.

Épluchez minutieusement #

Plongez vos légumes dans l’eau pour faciliter leur épluchage. N’hésitez pas à utiliser un petit couteau pour découper délicatement la peau à partir des légumes. Rangez ensuite vos légumes épluchés sur un plan de travail propre.

Le bouillon : secret d’une blanquette de veau réussie #

Ne négligez pas l’étape du bouillon. C’est lui qui infusera une profondeur de saveurs dans le plat. Pour cela, plongez les morceaux d’épaule et tendron dans une grande casserole remplie d’eau froide. Portez alors à ébullition.

L’écume pour garantir un bouillon limpide #

N’oubliez pas d’enlever régulièrement l’écume qui se forme pendant la cuisson. Utilisez une écumoire ou une cuillère pour vous débarrasser de cette mousse. Ainsi, votre bouillon restera clair et savoureux.

La liaison : étape cruciale de la blanquette de veau #

Pour obtenir une sauce épaisse, onctueuse et liée, plusieurs méthodes sont possibles. La plus traditionnelle reste la technique du roux : beurre, farine et eau mélangés ensembles pour donner une consistance à la préparation.

Ajout de crème fraîche et jaune d’œuf #

Une autre méthode consiste à incorporer de la crème fraîche et du jaune d’œuf à la préparation en fin de cuisson. Cette manière de faire permet une liaison crémeuse et veloutée qui enrobera les morceaux de viande et légumes à merveille.

La cuisson : douce et longue pour une blanquette de veau fondante #

Assurer une réussite totale dans la préparation passe obligatoirement par la maîtrise de la cuisson. Pour cela, soyez attentif à différentes points essentiels.

Adapter le temps de cuisson selon les morceaux choisis #

Il est primordial d’adapter son temps de cuisson en fonction des morceaux sélectionnés. Par exemple, tendron et épaule n’auront pas besoin du même temps de mijotage pour être cuits à cœur, donc adaptez vos heures de cuisson pour un résultat optimal.

Petites astuces pour sublimer la blanquette de veau #

Maintenant que vous maîtrisez les bases de la blanquette, il ne reste plus qu’à peaufiner sa technique pour un plat digne des meilleures tables. Voici quelques astuces testées et approuvées pour épater tous les gourmands !

Déglacer avec un peu de vin blanc #

N’hésitez pas à déglacer votre cocotte ou marmite avec un peu de vin blanc sec après avoir fait revenir légumes et viandes. Les sucs se détacheront et s’intégreront à la sauce lors de la liaison, donnant encore plus de saveur au plat final.

Servez-la blanquette comme à l’époque #

Et voilà ! Une irrésistible blanquette de veau est à portée de main grâce à cette méthode simple et éprouvée. Pour une réussite totale, servez-la comme autrefois avec du riz blanc parfumé et quelques brins de persil frais en guise de décoration.