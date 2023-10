Pots de miel en alimentation : vers une étiquetage plus détaillé ?

Origine des miels importés : une réalité méconnue #

Si le miel est un produit adoré par les Français, 30% du miel consommé en France est importé. De nombreuses marques se fournissent à l’étranger pour répondre aux besoins croissants du marché. Néanmoins, il est souvent difficile pour les consommateurs de connaître la véritable origine de ces miels et d’être sûr de leur qualité.

C’est pourquoi, dans l’objectif de mieux informer les amateurs de cette douceur sucrée, de nouvelles régulations viennent renforcer la précision nécessaire sur les étiquettes des pots de miel commercialisés en France.

Un étiquetage plus détaillé et clair pour garantir la transparence #

Depuis 2020, une nouvelle mention est désormais obligatoire sur les pots de miel vendus en France : celle du pays d’origine. Ainsi, finies les indications floues telles que « miel originaire ou non de l’Union Européenne ». Les étiquettes doivent maintenant afficher clairement les noms des pays concernés, et non plus seulement leur abréviation.

À lire En matière d’alimentation, voici comment réduire la consommation de sel

Cette mesure a été prise afin de tenir compte de la sensibilité croissante des consommateurs aux origines des produits qu’ils achètent, comme l’explique cet apiculteur de Seine-et-Marne qui récolte 600 kilogrammes de miel par an. Les Français sont désormais plus attentifs à la qualité et aux modes de production des miels qu’ils consomment, ainsi qu’à leur impact sur l’environnement et les abeilles.

Pourquoi le miel est-il autant adultéré ? #

Le miel est souvent qualifié d’aliment simple par excellence ; pourtant, il demeure l’un des produits alimentaires les plus falsifiés dans le monde. En effet, sa composition dépend directement de la flore visitée par les abeilles : celle-ci peut varier d’une année à l’autre et d’un terrain à l’autre. Cette complexité rend difficile le contrôle de sa qualité et favorise donc les fraudes.

Parmi les principales techniques utilisées, citons notamment l’ajout de sirops de sucre, ou encore la mixité des miels, c’est-à-dire l’assemblage de miels de différentes origines. Certaines enseignes vont jusqu’à importer du miel chinois, produit à bas coût mais dont la qualité reste incertaine.

Ce manque de transparence pèse sur la réputation de cette substance sucrée, que les consommateurs apprécient autant pour ses saveurs que pour les vertus nutritionnelles qui lui sont prêtées.

À lire Selon une experte, ces 5 conseils alimentaires optimisent sommeil, gestion du stress et vitalité

L’importance de soutenir la production locale de miel #

Face à ces problématiques liées à l’origine et à la qualité des produits importés, il devient vital pour les consommateurs de prendre conscience de l’intérêt de soutenir les apiculteurs locaux. L’achat de miel produit en France permet en effet de promouvoir une production responsable et respectueuse de l’environnement, en encourageant le maintien des abeilles et la préservation des écosystèmes.

Au-delà de la dimension écologique, choisir du miel français représente aussi un gage de qualité. Les apiculteurs locaux sont soumis à des normes strictes en matière de production et sont souvent porteurs de savoir-faire ancestraux. De plus, diversifier les sources d’approvisionnement peut permettre de découvrir des miels aux saveurs variées et originales (miel de lavande, miel de châtaignier, etc.), qui contribuent à animer le palais des amateurs de cette douceur sucrée.

Pour un étiquetage toujours plus précis : vers une mention du terroir ? #

Si la régulation sur les pots de miel vendus en France a progressé ces dernières années, il est crucial pour le secteur de continuer à améliorer l’information délivrée aux consommateurs. Ainsi, la mention du pays d’origine pourrait être complétée par la désignation du terroir de récolte, ou encore par un indicateur normalisé traduisant le degré de naturalité du produit.

Cette évolution vers un étiquetage encore plus détaillé témoignerait d’une prise de conscience collective quant à l’importance de bien connaître les denrées alimentaires que l’on consomme quotidiennement. En attendant, chacun peut adopter des comportements responsables en privilégiant des miels provenant exclusivement de productions locales ou tracées, pour donner toutes ses chances aux abeilles et à la filière apicole française.

À lire Marion Bartoli révèle sa métamorphose corporelle et le régime qui a purifié son alimentation