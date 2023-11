Faites honneur à la gastronomie familiale avec la recette authentique du clafoutis aux cerises de grand-mère

Simple et rapide à réaliser, il ravit toujours les papilles des petits et grands gourmands. Découvrez l’authenticité de ce plat avec notre recette traditionnelle de grand-mère.

Les ingrédients nécessaires pour un délicieux clafoutis aux cerises #

Pour confectionner ce dessert, il vous faut :

500 g de cerises

100 g de farine

60 g de sucre en poudre

Un sachet de sucre vanillé

4 œufs

250 ml de lait

10 g de beurre fondu

Une pincée de sel

Les cerises, star de cette recette #

Il est préférable d’utiliser des cerises fraîches et non dénoyautées. Ainsi, elles conservent leur jus et n’éclatent pas durant la cuisson.

À lire Comment réaliser le gratin de macaroni à l’ancienne, selon l’art culinaire hérité de grand-mère ?

Les cerises surgelées peuvent également être utilisées, mais attention à bien les égoutter pour éviter que votre clafoutis ne soit trop humide.

La préparation du clafoutis aux cerises #

Préparation des cerises #

Commencez par laver et équeuter les cerises. Disposez-les dans un bol afin de faciliter leur manipulation lors de la confection du clafoutis.

Mélange des ingrédients liquides #

Dans un saladier, fouettez les œufs en omelette. Versez ensuite le sucre, le sachet de sucre vanillé et une pincée de sel, tout en mélangeant énergiquement avec votre fouet.

Ajout des ingrédients solides #

Incorporez ensuite progressivement la farine tamisée. Mélangez bien pour obtenir une préparation homogène. Versez alors doucement le lait et le beurre fondu, sans cesser de remuer, jusqu’à ce que votre pâte à clafoutis aux cerises soit bien lisse.

À lire Amateurs de cuisine traditionnelle, la recette du potage aux lentilles à la façon de grand-mère

La cuisson de votre clafoutis aux cerises de grand-mère #

Préchauffer le four #

Avant de débuter la cuisson, allumez votre four à 180°C (thermostat 6) pour le préchauffer pendant une dizaine de minutes.

Disposer les cerises #

Beurrez généreusement un plat à gratin ou un moule rond.

Répartissez vos cerises sur toute la surface du plat, sans trop les serrer entre elles pour un meilleur résultat.

Verser la pâte à clafoutis #

Pour finir la préparation, versez délicatement la pâte à clafoutis aux cerises sur les fruits jusqu’à les recouvrir entièrement.

À lire Découvrez la recette traditionnelle des poireaux vinaigrette de grand-mère

Enfournez et laissez cuire #

Placez votre plat dans le four chaud. Laissez cuire votre clafoutis pendant 40 minutes environ, en surveillant régulièrement la cuisson. Il doit être légèrement doré et gonflé. Pour s’assurer de sa bonne cuisson, plantez y la pointe d’un couteau : celle-ci doit ressortir propre et sèche.

Comment déguster et conserver votre clafoutis aux cerises ? #

Le clafoutis aux cerises se savoure tiède ou froid selon les préférences. Vous pouvez l’accompagner d’une boule de glace vanille ou d’un peu de crème fraîche pour encore plus de gourmandise.

Conseils pour une meilleure conservation #

Votre clafoutis aux cerises peut se conserver au réfrigérateur jusqu’à trois jours. Veillez à bien le filmer avec du film alimentaire dès qu’il a refroidi, afin de préserver sa texture moelleuse

Astuce pour varier les plaisirs #

Pour varier les saveurs, n’hésitez pas à remplacer les cerises par d’autres fruits selon les saisons, comme les prunes, les abricots ou les pommes. Le principe reste le même, vous devez ajuster seulement le temps de cuisson

À lire Savourez le goût du passé grâce à la tarte aux fruits de grand-mère.

Avec notre recette authentique de grand-mère, votre clafoutis aux cerises ravira à coup sûr vos convives et vous replongera dans les souvenirs gourmands de votre enfance. Bonne dégustation !