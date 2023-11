Envie de délices familiaux ? Découvrez la meilleure recette de tarte aux pommes de grand-mère ici

Découvrez ici la meilleure recette de nos grands-mères, pour régaler toute la famille.

Une recette authentique et familiale #

Délicieuse et réconfortante, la tarte aux pommes de grand-mère saura charmer petits et grands.

Sa réalisation simple en fait un dessert idéal pour les repas familiaux.

Les ingrédients indispensables #

Pour préparer cette délicieuse tarte, il vous faudra :

De la farine, du beurre et de l’eau froide pour la pâte brisée

Des pommes (Golden, Reinette ou autres variétés)

De la cannelle

De la crème fraîche épaisse

Un peu de sucre et de vanille

Le choix des fruits #

Optez pour des pommes bien fermes, choisies en fonction de leurs qualités gustatives. Elles doivent être légèrement acidulées et avoir une chair fondante.

L’étape incontournable : la confection de la pâte brisée #

Sans pâte brisée réussie, impossible d’obtenir une tarte aux pommes parfaite.

Voici quelques conseils pour une pâte maison croustillante et savoureuse.

Les astuces pour une pâte brisée maison inratable #

Réalisez votre pâte en mélangeant la farine, le beurre coupé en dés et l’eau froide. Pétrissez rapidement et formez une boule. Laissez reposer 30 minutes minimum au réfrigérateur.

La garniture généreuse aux pommes #

Vient ensuite l’étape de la préparation des fruits, qui donneront tout le caractère à notre tarte aux pommes.

Peler, évider et trancher les pommes #

Coupez chaque pomme en quatre, puis épépinez-les soigneusement. Pelez chaque quartier avant de les tailler en fines lamelles.

Façonner joliment la tarte #

Étalez votre pâte brisée dans un moule à tarte préalablement beurré, puis piquez le fond à la fourchette. Disposez ensuite harmonieusement les tranches de pommes sur la pâte.

L’ajout de crème et d’épices pour plus de gourmandise #

C’est ici que cette recette familiale prend tout son charme : avec quelques ingrédients simples, on obtient une tarte aux pommes de grand-mère encore plus succulente !

Une touche crémeuse irrésistible #

Mélangez la crème fraîche épaisse avec un peu de sucre et de vanille. Versez ce mélange sur les pommes pour apporter douceur et onctuosité à la tarte.

De la cannelle pour un mariage parfait #

Saupoudrez généreusement de cannelle sur les pommes : cela relèvera le goût des fruits et donnera une saveur incomparable à votre tarte.

La cuisson idéale pour une tarte aux pommes réussie #

Pour que cette recette soit véritablement parfaite, il est primordial de respecter quelques astuces concernant sa cuisson.

Une première étape à haute température #

Enfournez d’abord votre tarte aux pommes 20 minutes dans un four préchauffé à 220°C (th.7). Cela permettra à la pâte et aux pommes de commencer à bien cuire.

Une seconde phase pour une cuisson homogène #

Après ces premières 20 minutes, baissez la température du four à 180°C (th.6) et poursuivez la cuisson encore 30 minutes. Ainsi, votre tarte sera dorée et croustillante à souhait.

Un dessert indémodable et apprécié de tous #

Réaliser une authentique tarte aux pommes de grand-mère est un gage de succès pour régaler vos convives lors d’un repas en famille ou entre amis. Servez-la tiède avec une boule de glace à la vanille ou une quenelle de crème fraîche épaisse, et savourez chaque bouchée de ce dessert régressif et délicieux.