Cette recette de croustade aux pommes va révolutionner vos desserts d’automne

Avec la recette de croustade aux pommes et sirop d'érable de François-Régis Gaudry, rendez vos desserts d'automne plus savoureux et gourmands.

Suivez cette préparation pas à pas pour un résultat réussi.

La saison idéale pour les saveurs chaleureuses et conviviales #

Durant l’automne, on recherche des plats réconfortants et des desserts qui invitent à la convivialité. La recette de croustade aux pommes et sirop d’érable présentée par le célèbre journaliste culinaire nous transporte directement au Canada avec ses saveurs typiques et gourmandes. Confortablement installé dans sa cabane au bord du lac Brome, près de Montréal, François-Régis Gaudry a dévoilé sur son compte Instagram comment réaliser ce dessert automnal plein de douceur et de réconfort.

Les ingrédients nécessaires pour une croustade parfaite #

Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

6-7 grosses pommes biologiques;

Une poignée de canneberges séchées;

Une pincée de cannelle en poudre;

15 cl de sirop d’érable;

120 g de farine;

90 g de sucre brun;

120 g de flocons d’avoine;

120 g de beurre + une noisette pour graisser le moule.

Les étapes à suivre pour un dessert réussi #

Étape 1 : la préparation des pommes #

Tout d’abord, il faut éplucher et couper les pommes en quartiers. Disposez-les ensuite au fond du moule préalablement graissé avec la noisette de beurre. Ajoutez sur les pommes les canneberges séchées et saupoudrez l’ensemble d’une pincée de cannelle en poudre pour apporter ce parfum automnal si caractéristique. Versez enfin généreusement le sirop d’érable pour donner cette touche canadienne distinctive à votre recette de croustade aux pommes.

Étape 2 : la réalisation du crumble #

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre brun et les flocons d’avoine. Incorporez ensuite le beurre coupé en morceaux en travaillant la pâte entre vos doigts ou à l’aide d’un robot, jusqu’à obtenir une texture sablonneuse.

Étape 3 : l’assemblage et la cuisson de la croustade aux pommes et sirop d’érable #

Répartissez la pâte à crumble sur les pommes et enfournez le tout dans un four préchauffé à 180 °C pendant environ 40 minutes. Une fois la croustade dorée et bien croustillante, laissez-la refroidir légèrement avant de déguster.

Les variantes pour une recette encore plus gourmande #

Cette recette de croustade aux pommes peut être agrémentée de différentes manières :

Ajoutez des noix concassées dans la pâte à crumble pour apporter du croquant supplémentaire;

Incorporez quelques dés de beurre d’érable dans la préparation pour donner un goût encore plus prononcé à votre dessert;

Servez ce dessert accompagné d’une boule de glace à la vanille ou d’une chantilly maison pour une texture contrastée et des saveurs complémentaires.

La croustade aux pommes : un classique revisité avec succès #

Grâce à François-Régis Gaudry, nous redécouvrons les saveurs de l’automne avec cette délicieuse recette de croustade aux pommes et sirop d’érable. Facile à réaliser et très rapide à préparer, ce dessert satisfera toutes les envies gourmandes et réconfortantes de la saison. Alors n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure et testez cette recette pour surprendre vos convives lors de vos repas d’automne.