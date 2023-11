La recette secrète de volaille de Cyril Lignac pour un Noël magique à petit prix

Le célèbre chef Cyril Lignac nous propose une délicieuse recette de poulet tendre en croûte d’herbes dans son émission « Tous en cuisine ». En cette période de fêtes de fin d’année, il est coutume de mettre à l’honneur la volaille lors des grands repas familiaux.

Découvrez la recette de poulet tendre en croûte d’herbes du chef Cyril Lignac #

Cette année, pourquoi ne pas opter pour un poulet en croûte d’herbes afin de régaler toute la famille ?

Ingrédients nécessaires pour préparer le poulet en croûte d’herbes selon Cyril Lignac #

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser la recette pour quatre personnes :

– 4 filets de poulet ;

– 1 bouquet de basilic ;

– 2 mozzarellas ;

– 4 tranches de jambon cru ;

– 200g de tranches de pain frais ;

– ¼ de bouquet de persil plat haché ;

– 90g de fromage Grana Padano râpé ;

– 400g de petites pommes de terre cuites à l’eau avec la peau ;

– Un morceau de beurre ;

– Une cuillère à café de poudre de paprika fumé ;

– 4 quartiers de citron jaune ;

– Huile d’olive ;

– Fleur de sel et piment d’Espelette.

Préparation de la recette de poulet tendre en croûte d’herbes de Cyril Lignac #

Commencez par préchauffer votre four à 190°C. Assaisonnez les filets de poulet avec du sel, puis ajoutez une feuille de basilic, une tranche de mozzarella et du piment d’Espelette sur chaque filet. Après avoir ajouté un filet d’huile d’olive, saupoudrez généreusement de chapelure-mélange d’herbes, puis rajoutez encore un peu d’huile d’olive.

Pour des pommes de terre croustillantes : #

Sur une planche à découper, écrasez les pommes de terre à l’aide d’un verre pour créer des galettes. Faites-les revenir dans une poêle avec un mélange de beurre et d’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Astuces du chef Cyril Lignac pour réussir cette recette à coups sûrs #



Pour que votre poulet soit encore plus savoureux, Cyril Lignac vous conseille de mariner les filets de poulet quelques heures avant la cuisson. Vous pouvez également remplacer le basilic par d’autres herbes fraîches de votre choix pour varier les saveurs.

Accompagnements et variantes de la recette #

Outre les pommes de terre croustillantes proposées par le chef, vous pouvez accompagner ce poulet en croûte d’herbes d’une salade verte assaisonnée ou de légumes rôtis au four. Enfin, il est tout à fait possible d’adapter cette recette en fonction de vos ingrédients et envies du moment : ajoutez des tomates séchées, des olives ou encore des copeaux de parmesan pour un plat encore plus gourmand.

Une recette de Cyril Lignac idéale pour un Noël réussi sans se ruiner #

Soyez certains que ce plat proposé par Cyril Lignac marquera les esprits lors de votre repas familial. Cette recette de poulet tendre en croûte d’herbes saura surprendre vos convives avec ses saveurs originales et délicates. Et le meilleur dans tout cela ? Pas besoin de dépenser une fortune pour offrir un repas de fêtes inoubliable à votre famille.