Découvrez le berthoud, le secret des montagnards pour se réchauffer en hiver

Aux origines du berthoud, on trouve la famille Berthoud, propriétaire du Cercle Républicain à Thonon-les-Bains au début du 20e siècle.

Le berceau du berthoud : une histoire savoyarde et familiale #

Ce bistrot offrait notamment un gratin qui allait devenir emblématique : fait d’Abondance fondu avec ail, vin blanc, poivre et muscade, cette recette secrète était conservée précieusement et transmise de génération en génération.

L’ascension fulgurante du berthoud dans la gastronomie savoyarde #

Peu à peu, les restaurateurs locaux ont découvert la magie du berthoud et l’ont inscrit sur leurs cartes. Sa renommée s’est alors propagée rapidement et il est devenu un incontournable de la cuisine savoyarde. En 2020, l’Europe a même décerné au berthoud le statut de Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), reconnaissant ainsi son importance culturelle et sa place de choix parmi les délices de la région.

Les ingrédients de base pour réussir votre propre berthoud #

Pour préparer un savoureux berthoud, vous aurez besoin de :

À lire Noël simplifié : Philippe Etchebest dévoile 3 recettes d’apéritif à préparer en avance, pour des fêtes sans stress

200g de fromage Abondance AOP

2 gousses d’ail

100 ml de vin blanc sec ou de madère

N’oubliez pas non plus de vous munir d’un bol spécialisé, appelé l’assiette à berthoud. À défaut, un plat à gratin conviendra parfaitement.

Le berthoud se déguste avec du pain et du vin #

Le berthoud se sert bien chaud, accompagné de tranches de pain de campagne ou de pain de seigle. Il suffit de tremper les morceaux dans le fromage fondu pour profiter de toutes les saveurs qui se cachent au fond du plat. Concernant la boisson, optez pour un vin blanc sec de Savoie pour accompagner idéalement le fromage.

Préparer votre berthoud : mode d’emploi #

Pour concocter un délicieux berthoud, coupez l’Abondance en fines lamelles puis frottez le fond et les parois de votre assiette à berthoud ou plat à gratin avec une gousse d’ail épluchée. Disposez ensuite les lamelles de fromage dans le plat puis saupoudrez d’ail haché. Arrosez le tout de vin blanc ou de madère et enfournez environ 10 minutes à 220°C, jusqu’à ce que le fromage ait fondu et forme une croûte dorée.

Variantes du berthoud pour épater vos convives #

Bien que la recette traditionnelle du berthoud soit déjà délicieuse, vous pouvez y ajouter votre touche personnelle pour surprendre vos invités. Par exemple, troquez l’Abondance pour un autre fromage savoyard tel que le Beaufort ou la Tomme de Savoie. Vous pouvez également agrémenter le tout de petits morceaux de jambon cru, de lardons grillés ou encore de quelques lamelles de truffe.

À lire Redécouvrez les gaufres croustillantes de grand-mère : un retour culinaire en enfance

Le berthoud : un plat convivial à partager #

Le berthoud est une véritable invitation au partage et à la convivialité. Quoi de mieux qu’un bon plat chaud et réconfortant pour se retrouver entre amis ou en famille autour d’une table ? N’hésitez pas à proposer des salades croquantes ou autres accompagnements pour varier les plaisirs gustatifs et faire de ce moment un souvenir inoubliable.

Adoptez le berthoud pour égayer vos soirées hivernales #

Vous connaissez désormais tous les secrets du berthoud, trésor méconnu mais ô combien savoureux de la gastronomie savoyarde. Alors n’hésitez plus à l’intégrer à vos repas lors des longues soirées d’hiver : succès garanti auprès de vos convives qui ne manqueront pas d’en redemander !