Cyril Lignac révolutionne le gâteau au yaourt avec un ingrédient inattendu

Cyril Lignac et sa version du gâteau au yaourt #

Sur les ondes de RTL, le chef partage sa recette simple et rapide. Il ajoute un ingrédient secret à ce goûter incontournable : le tahini, pour plus de gourmandise et d’originalité.

Ingrédients nécessaires pour cette recette revisitée #

Voici la liste des ingrédients qu’il vous faudra réunir pour préparer cette version originale du gâteau au yaourt selon Cyril Lignac :

– 300g de farine

– 25g de sucre en poudre

– 120g de yaourt épais (type yaourt à la grecque)

– 1 zeste d’orange

– 50g de sucre

– 95g de framboises

– 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

– 5g de levure chimique

– 1 œuf entier

– 50g d’huile neutre

– Une pincée de sel

– 30g de tahini

– 95 g de mûres ou myrtilles

L’effet marbré vanille-chocolat sur ce gâteau est très esthétique.

Les étapes pour réussir cette recette de Cyril Lignac #

Pour réaliser ce gâteau au yaourt revu par Cyril Lignac, suivez les étapes suivantes :

1. Préchauffez le four à 180°C #

Cette première étape est indispensable pour une cuisson optimale de votre gâteau.

2. Mélangez la farine, la levure et le sucre #

Mélangez ensemble la farine, la levure chimique, les 25g de sucre en poudre et une pincée de sel dans un saladier.

3. Incorporez l’œuf, le yaourt, l’huile et le zeste d’orange #

Ajoutez ensuite l’œuf entier, le yaourt épais, l’huile neutre et le zeste d’orange à votre mélange sec. Mélangez à nouveau.

4. Préparez la pâte tahini #

Dans un autre récipient, mélangez la pâte de tahini avec une pincée de sel et le reste du sucre (50g).

5. Versez la préparation dans un moule beurré et saupoudrez-le de sucre #

Versez la moitié de la pâte dans un moule préalablement beurré et saupoudré de sucre. Ajoutez les fruits rouges sur cette première couche de pâte puis versez le reste de la pâte par-dessus.

Quelques astuces pour sublimer le gâteau #

Cyril Lignac nous suggère également différentes variantes pour encore plus de gourmandise. Vous pouvez ajouter des fruits, tels que des framboises, des pommes ou des bananes, à cette recette de base. L’utilisation du tahini apporte une saveur orientale et originale à ce gâteau au yaourt revisité.

Des avis conquis par cette recette innovante #

Les personnes ayant testé cette recette revisitée de Cyril Lignac sont ravies. Sur les 46 avis laissés, nombreux sont ceux qui saluent l’originalité et la simplicité de cette version modernisée du célèbre gâteau au yaourt. Une autre recette appréciée du chef est son moelleux aux citrons avec ses 63 avis positifs.

En résumé, le gâteau au yaourt façon Cyril Lignac : un classique revisité #

Avec ses touches d’originalité et sa facilité de préparation, cette nouvelle version du gâteau au yaourt proposée par Cyril Lignac est assurément une réussite ! N’hésitez pas à tester chez vous cette recette savoureuse et surprenante.