Julie Andrieu dévoile une recette de bouchées apéritives qui va éblouir vos invités

Simple, rapide et savoureuse, elle séduira à coup sûr vos convives lors de vos prochains apéritifs.

Des bouchées apéritives fraîches et simples #

Julie Andrieu, célèbre présentatrice d’émissions culinaires, nous fait découvrir une recette de bouchées apéritives à la fois fraîche et simple. À base de concombre et betterave, cette préparation est idéale pour des apéritifs originaux et légers, qui raviront les papilles de vos invités.

Ingrédients nécessaires pour réaliser les bouchées apéritives #

Pour environ vingt bouchées, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

3 petits concombres libanais

20 cl de vinaigre de cidre

100 g de sucre

2 cuillères à café de sel fin

2 cuillères à soupe de graines de fenouil

600 g de betteraves crues

1 oignon

4 oignons verts (cébettes)

2 cuillères à soupe de jus de citron ou de vinaigre de cidre

5 cuillères à soupe d’huile d’olive

Préparation des bouchées apéritives : la purée de betterave #

Commencez par peler et émincer finement l’oignon. Faites chauffer trois cuillères à soupe d’huile d’olive et faites revenir l’oignon pendant une dizaine de minutes. Mixez ensuite en ajoutant les oignons verts, l’huile restante, le jus de citron et assaisonnez avec du sel et du poivre.

Découpe et cuisson des concombres #

Coupez les concombres en tranches d’environ un centimètre et demi d’épaisseur. Dans une casserole, versez un litre d’eau, le vinaigre de cidre, le sel, le sucre et les graines de fenouil, et portez à ébullition. Ajoutez les concombres et laissez cuire pendant cinq minutes. Retirez du feu et laissez refroidir dans leur liquide de cuisson.

Assemblage et présentation des bouchées apéritives #

Pour créer ces délicieuses bouchées, disposez une rondelle de concombre sur un plat de service. Déposez-y ensuite une petite cuillère de purée de betterave préparée précédemment. Vous pouvez ajouter quelques brins de ciboulette pour décorer et donner encore plus de goût à vos bouchées apéritives.

Variantes et astuces pour des bouchées apéritives encore plus gourmandes #

Cette recette de bouchées apéritives se prête à de nombreuses variantes et peut s’adapter à tous les goûts. Vous pourriez par exemple remplacer la purée de betterave par un mélange de fromage frais, d’herbes aromatiques et de zestes de citron.

Pour une version encore plus originale, vous pouvez également marier les saveurs en ajoutant des morceaux de saumon fumé, des crevettes ou du jambon cru sur vos bouchées apéritives au concombre et betterave.

Laissez-vous tenter par ces bouchées apéritives signées Julie Andrieu #

La recette créée par Julie Andrieu est idéale pour surprendre vos invités lors de vos apéritifs. Faciles à réaliser, variées selon vos envies et aux saveurs étonnantes, ces bouchées apéritives deviendront rapidement un incontournable lors de vos soirées entre amis ou en famille.

N’hésitez pas à partager cette recette avec vos proches et à leur faire découvrir ces délicieuses bouchées apéritives originales qui régaleront tout le monde, petits et grands !