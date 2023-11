La vérité sur les fruits rouges surgelés : aussi bons que les frais ?

Malheureusement, ils ne poussent pas naturellement toute l’année, bien qu’on puisse les trouver presque tout le temps chez les primeurs et dans les supermarchés. Heureusement, il existe des fruits rouges surgelés pour nous permettre d’en profiter toute l’année. Mais sont-ils aussi intéressants et bénéfiques que les fruits frais ?

Les fruits rouges, un trésor pour la santé #

Les fruits rouges sont bénéfiques pour notre santé pour plusieurs raisons : ils contiennent peu de sucres, sont riches en antioxydants et vitamine C. Ils renferment également de l’acide ellagique, un des antioxydants les plus puissants également présent dans la grenade et le thé vert. Parmi les fruits rouges, les myrtilles se distinguent grâce à leur haute teneur en anthocyanines, des pigments qui leur confèrent leur couleur bleu-noir.

Fruits rouges surgelés : aussi intéressants pour la santé que pour le portefeuille #

La congélation des fruits rouges a un faible impact sur leur qualité et valeur nutritive. Les fruits frais sont extrêmement fragiles ; ils sont sensibles à l’eau, la chaleur, l’air et la lumière et peuvent perdre la moitié de leur contenu en nutriments en moins de 24 heures lorsqu’ils sont conservés à température ambiante. Résultat, les fruits rouges surgelés sont plus riches en vitamines et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, leur valeur nutritive est excellente !

À lire Yves Camdeborde partage 1 recette facile pour éblouir vos invités

Fruits rouges surgelés : un choix écologique ? #

Choisir des fruits rouges surgelés peut également être un geste écologique. En effet, la culture hors saison des fruits frais nécessite souvent une quantité importante d’énergie et de ressources, en particulier pour les chauffer ou les transporter sur de longues distances. Les fruits rouges surgelés permettent ainsi de réduire notre empreinte carbone et contribuent à préserver notre planète.

Fruits rouges surgelés : comment les choisir ? #

Pour s’assurer de profiter au maximum des bienfaits des fruits rouges surgelés, il convient de bien les choisir. Privilégiez les produits sans ajout de sucre et si possible avec une origine géographique proche. Enfin, optez pour des marques qui garantissent une congélation rapide après la récolte, afin de préserver toutes les qualités nutritionnelles des fruits.

Fruits rouges surgelés : comment les incorporer dans notre alimentation ? #

Les fruits rouges surgelés peuvent être intégrés dans de nombreuses recettes. Ils sont parfaits en smoothies, dans les yaourts, sur des tartines ou encore incorporés à des pâtisseries. Sans oublier qu’ils peuvent également être utilisés pour réaliser des confitures ou compotes maison. Les possibilités sont nombreuses et leur utilisation permet d’ajouter du goût, de la couleur et des nutriments à vos plats.

Fruits rouges surgelés : quelle quantité consommer ? #

Les fruits rouges font partie de la famille des petits fruits. Pour tirer le maximum d’avantages de ces aliments santé, il est recommandé de consommer au moins une portion de petits fruits par jour, ce qui équivaut à environ 125 ml de fruits rouges surgelés. Bien entendu, cette quantité peut varier selon les besoins individuels et les habitudes alimentaires de chacun.

À lire Wrap aux légumes grillés : Un déjeuner sur le pouce sain, rapide et adapté aux petits budgets

Fruits rouges surgelés : les précautions à prendre #

Même si les fruits rouges surgelés présentent de nombreux avantages, il est important de les utiliser avec précaution. Veillez notamment à respecter les conditions de conservation et de décongélation indiquées sur l’emballage, afin d’éviter la prolifération de bactéries. De même, évitez au maximum de recongeler des fruits rouges décongelés.

En définitive, les fruits rouges surgelés sont une réelle alternative aux fruits frais #

Grâce à un processus de congélation préservant leurs qualités nutritionnelles, les fruits rouges surgelés offrent une excellente alternative aux fruits frais en assurant un apport régulier de vitamines et d’antioxydants. Leur utilisation permet également de varier notre alimentation, tout en contribuant à la préservation de l’environnement. Alors n’hésitez plus, faites vous plaisir avec des fruits rouges surgelés toute l’année !