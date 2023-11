Peut-on vraiment congeler les châtaignes ? La réponse va vous surprendre

L'automne est une saison généreuse en termes de produits qu'elle nous offre, particularly fruits, vegetables, and nuts.

Les châtaignes font partie de ces incontournables de la saison et possèdent également de nombreuses vertus santé grâce à leur richesse en oligo-éléments et vitamines C, B et E. Mais saviez-vous que vous pouviez congeler les châtaignes pour pouvoir en profiter tout au long de l’année ? Découvrez ici comment procéder !

Comment congeler les châtaignes crues avec succès ? #

Afin de congeler des châtaignes près mûres, il vous faudra d’abord les choisir soigneusement. Vérifiez qu’elles ne présentent pas de trous, signe de présence de parasites, et qu’elles ne sont pas déshydratées. Une fois vos châtaignes sélectionnées, voici les étapes à suivre pour les congeler correctement :

1. Nettoyer et trier les châtaignes #

Faites tremper vos châtaignes dans de l’eau pendant environ 30 minutes afin de retirer tous les résidus terrestres. Si certaines châtaignes flottent à la surface, écartez-les car elles risquent d’être porteuses de parasites.

2. Égoutter et inciser les châtaignes #

Essorez vos châtaignes et incisez la face bombée à l’aide d’un couteau. Veillez à faire une entaille assez profonde pour traverser leur peau, cela empêchera ainsi les châtaignes d’éclater lors de leur décongélation.

La méthode de congélation des châtaignes crues avec leur coque #

Pour congeler des châtaignes non pelées, vous pouvez les entreposer directement dans un sac de congélation hermétique après avoir réalisé une incision sur leur face bombée. Ces conditions permettront aux châtaignes de conserver toutes leurs propriétés nutritionnelles et gustatives lors de leur décongélation ultérieure. La texture et le goût seront également préservés.

Congeler des châtaignes déjà cuites : mode d’emploi #

Si vous souhaitez plutôt congeler des châtaignes déjà cuites, qu’il s’agisse de châtaignes cuites au feu ou bouillies, voici comment procéder :

1. Éplucher les châtaignes cuites #

Une fois que les châtaignes auront refroidi, ôtez-en la coque puis la fine peau qui les recouvre afin de ne garder que la châtaigne en elle-même.

2. Stocker les châtaignes dans des sacs de congélation #

Placez ensuite les châtaignes épluchées dans des sacs de congélation hermétiques, et prenez soin d’évacuer l’air du sac avant de le fermer. Le mieux est de séparer les châtaignes afin qu’elles ne se collent pas entre elles lors de la congélation.

Comment décongeler des châtaignes congelées ? #

Lorsque vous souhaitez profiter de vos châtaignes congelées, sortez-les du congélateur et faites-les cuire directement sans attendrequ’elles décongèlent. Vous pourrez ainsi bénéficier pleinement de leurs atouts gustatifs et nutritionnels.

Pour résumer, congeler les châtaignes est tout à fait possible, sous certaines conditions. Qu’elles soient crues ou déjà cuites, il vous suffit de suivre les étapes énoncées précédemment pour en profiter tout au long de l’année.

Pour toujours satisfaire vos papilles et celles de vos invités durant toutes les saisons, n’hésitez pas à expérimenter avec diverses recettes sucrées et salées incluant les châtaignes : crèmes, purées, desserts gourmands … Les possibilités sont nombreuses !

