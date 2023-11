Un carpaccio de Saint-Jacques à la citronnelle, un délice méconnu

Vous en avez assez des recettes traditionnelles et souhaitez découvrir de nouvelles saveurs ?

Découverte d’une recette originale et savoureuse #

Le carpaccio de Saint-Jacques à la citronnelle est un véritable trésor culinaire qui vous fera voyager. Ne vous inquiétez pas, nous allons détailler étape par étape sa préparation pour que vous puissiez épater vos convives.

Ingrédients nécessaires pour réaliser un succulent carpaccio de Saint-Jacques #

Les ingrédients sont simples et faciles à trouver :

24 noix de Saint-Jacques

2 pommes de type golden à cuire

1 citron vert bio

1/3 de botte de ciboulette

1 tige de citronnelle

1 cuillère à soupe de micro-pousses de scarlet (pois rouge)

6 cuillères à soupe d’huile de sésame grillé

Sel et poivre selon votre goût

Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec les différentes étapes de la préparation de ce délicieux carpaccio de Saint-Jacques à la citronnelle.

Préparation : zestez et pressez le citron vert #

Commencez par prélever le zeste du citron vert et le presser pour en obtenir le jus.

Mélangez l’eau et le jus de citron dans une casserole #

Prenez une casserole et combinez-y l’eau et le jus de citron. Portez cette dernière à ébullition. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez passer à la suite de la recette.

Découpez les Saint-Jacques en fines lamelles #

C’est là toute la particularité et l’esthétisme de ce plat : coupez les noix de Saint-Jacques en tranches fines. Cela leur permettra de cuire rapidement dans le mélange d’eau et de jus de citron que vous aurez préparé précédemment.

Un petit conseil : #

N’hésitez pas à utiliser un couteau bien aiguisé pour faciliter la découpe des lamelles de Saint-Jacques.

Finitions : assaisonnez et décorez avec les ingrédients restants #

Disposez les noix de Saint-Jacques sur une grande assiette et arrosez-les du mélange d’eau et de jus de citron, puis assaisonnez selon votre goût avec du sel et du poivre.

Ajoutez la citronnelle et la pomme pour donner du caractère au carpaccio de Saint-Jacques #

Émincez finement la tige de citronnelle et répartissez-la sur le carpaccio. Coupez également les pommes en très fines tranches et placez-les autour des noix de Saint-Jacques.

Au tour de la ciboulette, des micro-pousses de scarlet et de l’huile de sésame #

Ciselez finement la ciboulette et parsemez-la sur le plat, de même que les micro-pousses de scarlet. Pour finir, ajoutez un filet d’huile de sésame grillé sur l’ensemble du carpaccio de Saint-Jacques. Vous obtiendrez ainsi une combinaison exceptionnelle de saveurs qui ravira vos papilles et celles de vos invités.

Pensez à placer votre carpaccio de Saint-Jacques au réfrigérateur pendant 15 minutes avant de servir pour permettre aux différentes saveurs de bien se marier entre elles.

Partagez votre trouvaille culinaire et dégustez sans modération #

N’hésitez pas à partager cette recette originale avec votre famille et vos amis. Il ne vous reste plus qu’à la réaliser et épater tout le monde lors de votre prochain repas ! Bonne dégustation.