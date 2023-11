2 secrets de grand-mère pour un gratin dauphinois croustillant et fondant à la fois

Le gratin dauphinois croustillant et fondant est un plat crémeux qui allie des saveurs délicates et une texture irrésistible. En suivant ces conseils, vous pourrez préparer facilement chez vous cette version revisitée du classique gratin dauphinois.

Ingrédients pour le gratin dauphinois croustillant #

Pour 6 personnes, procurez-vous les ingrédients suivants :

– 150 g de lardons – 1 oignon émincé, – Un camembert, – 4 œufs, – 30 cl de crème fraîche épaisse, – 6 pommes de terre, – 25 tranches de bacon, – sel et poivre.

Vous aurez également besoin d’un plat à terrine pour réaliser cette recette.

Préparation du gratin dauphinois croustillant étape par étape #

Etape 1 : la préparation des ingrédients #

Tout d’abord, faites griller les lardons avec l’oignon émincé. Mélangez ensuite les lardons cuits avec le camembert coupé en dés, les œufs, la crème, le sel et le poivre.

Etape 2 : le montage du gratin #

Épluchez et découpez les pommes de terre en fines tranches. Disposez-les en couches dans le fond du plat à terrine. Versez la moitié du mélange préparé précédemment sur les pommes de terre, puis ajoutez une nouvelle couche de pommes de terre. Répétez l’opération avec le reste du mélange et terminez par une dernière couche de pommes de terre.

Etape 3 : cuisson du gratin dauphinois croustillant #

Pliez les tranches de bacon et déposez-les sur le dessus du gratin. Enfournez pour 1 heure de cuisson à 180°C (356°F).

Deux secrets de grand-mère pour un gratin dauphinois croustillant et fondant à souhait #

Secret n°1 : choisir les bonnes pommes de terre #

Pour réussir votre gratin dauphinois croustillant et fondant, il est essentiel de choisir des pommes de terre de qualité. Optez pour des variétés à chair ferme, telles que la Charlotte ou la Ratte, qui se tiennent bien à la cuisson et permettent d’obtenir une texture idéale.

Secret n°2 : prendre soin des ingrédients #

Le choix des autres ingrédients est également crucial pour obtenir un résultat optimal. Privilégiez par exemple une crème fraîche épaisse de qualité, et évitez de trop saler vos lardons, car ceux-ci peuvent rendre votre gratin trop gras. De même, préférez utiliser un bacon dont la graisse a été retirée pour un résultat plus léger.



En suivant ces conseils et en utilisant des ingrédients de qualité, votre gratin dauphinois croustillant sera à la fois crémeux et savoureux, pour le plaisir de vos convives ! Que ce soit pour une simple soire dåorce entre amis, ou pour une occasion spéciale, cette recette ravira les papilles de tous.

Variantes pour étonner encore davantage #

Si vous souhaitez varier les saveurs du gratin dauphinois, n’hésitez pas à ajouter d’autres légumes comme des carottes, des poireaux ou des champignons. Vous pouvez aussi remplacer le bacon par du jambon cru, ou ajouter un peu de moutarde à l’ancienne dans la crème pour donner encore plus de caractère à votre plat.

Astuces pour servir votre gratin dauphinois croustillant #

Pour encore plus de gourmandise, pensez à parsemer votre repas croustillant de quelques noix ou amandes concassées avant de servir. Il se mariera également parfaitement avec une salade verte, pour un repas complet et équilibré.

En respectant ces conseils et astuces, votre gratin dauphinois croustillant et fondant sera véritablement irremplaçable et vous ne pourrez plus vous passer de cette recette facile à réaliser. Alors à vos fourneaux et régalez-vous avec ce plat délicieux et réconfortant !