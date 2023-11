Transformez votre gratin de légumes en un chef-d’œuvre culinaire avec 3 techniques de grand-mère

Lassé des gratins de légumes fades et sans personnalité ? Voici comment transformer votre simple préparation en un véritable chef-d’œuvre culinaire grâce à trois techniques héritées de nos grands-mères. Potatoes, zucchini, tomatoes, cream and goat cheese will make everyone love it !

1. L’importance de la précuisson des légumes dans un gratin de légumes #

Pour éviter que les pommes de terre ou les courgettes ne restent trop fermes après cuisson, il est crucial de les faire précuire quelques minutes avant de les placer dans le plat. Cette étape leur permettra d’être séchées et plus tendres, garantissant ainsi une cuisson homogène.

Astuce n°1 pour les pommes de terre : #

Faites-les cuire 10 à 15 minutes à l’eau bouillante salée – ils doivent être encore légèrement fermes. Egouttez-les ensuite soigneusement.

Astuce n°2 pour les courgettes : #

Faites revenir dans une poêle quelques minutes avec un peu d’huile d’olive. Attendez qu’elles aient rendu toute leur eau, puis égouttez-les si nécessaire sur du papier absorbant.

2. Jouer sur les saveurs et les couleurs pour sublimer votre gratin de légumes #

Un gratin de légumes aux saveurs provençales se caractérise par l’utilisation de tomates, de courgettes et de pommes de terre, mariées à une fine créme de chèvre frais et parsemé d’épices. Pour un plat plus savoureux, choisissez des légumes bien mûrs et éclatants de couleurs.

Variez les couleur en utilisant des tomates cœurs de bœuf, ou encore des variétés de courgette vertes et jaunes pour apporter contrastes et saveurs.

Utilisez du sel de Guérande, qui apporte fraîcheur et subtilité pour saler vos légumes, ainsi qu’un soupçon de poivre du moulin pour réveiller leur goût.

Cellus-ci consiste à marier les herbes du Sud : thym, romarin, ciboulette, persil plat et basilic. Hachées finement, elles apportent une touche méditerranéenne à votre gratin.

3. Ajouter la touche finale pour un gratin de légumes inoubliable #

Enfin, il est temps d’ajouter la touche finale qui fera de votre gratin de légumes un plats épatant :



1ère étape : répartissez la crème fraîche sur vos légumes en faisant en sorte qu’elle pénètre bien entre les différentes couches. Ainsi, chaque bouchée sera agréablement fondante et crémeuse.

N’oubliez pas le fromage de chèvre frais, ingrédient clé pour apporter une touche d’onctuosité à votre plat. Tranchez-le finement, puis disposez-le délicatement sur toute la surface généreusement.

Faites cuire votre gratin pendant 50 minutes dans un four préchauffé à 180°C (th.6). Vérifiez régulièrement la cuisson des légumes à l’aide d’une pointe de couteau ; si besoin prolongez la durée de cuisson. À la sortie du four, laissez reposer votre gratin quelques instants avant de servir afin qu’il se tienne mieux lors de la découpe.

En suivant ces trois techniques héritées de nos grands-mères, vous réaliserez un superbe gratin de légumes aux saveurs provençales qui ravira aussi bien les adultes que les enfants. N’hésitez plus ! Mettez en pratique ces astuces pour obtenir un gratin inoubliable et épater vos convives.