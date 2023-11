Les 3 erreurs que vous commettez pour avoir une tarte aux pommes croustillante

La tarte aux pommes est un dessert classique et indémodable apprécié de tous. Toutefois, il n’est pas rare de rencontrer quelques difficultés lors de sa réalisation. Voici les trois erreurs courantes que vous pouvez éviter pour réussir votre tarte aux pommes à coup sûr !

Erreur n°1 : Ne pas choisir les bonnes pommes #

Il est important de sélectionner des pommes adaptées pour réaliser une tarte aux pommes. En effet, certaines variétés sont plus adaptées à la cuisson que d’autres. Les Golden ou encore les Reinette sont des choix judicieux pour leur tenue à la cuisson et leur goût légèrement acidulé qui se marie bien avec la pâte sablée.

Erreur n°2 : Négliger la préparation des ingrédients #

Une bonne mise en place est essentielle pour assurer la réussite d’une tarte aux pommes. Pensez à peser tous vos ingrédients avant même de débuter la recette : cela facilite grandement le processus et évite les erreurs de dosage.

Veillez également à utiliser du beurre ramolli (mais pas fondu) pour incorporer facilement au mélange de farine et de sucre. Pour la compote, privilégiez une version maison réalisée à base de pommes cuites écrasées, sans oublier de la parfumer avec un peu de vanille ou de cannelle pour apporter une touche de saveur supplémentaire.

Préparation des pommes #

Pelez vos pommes avec un économe et détaillez-les en tranches fines et régulières. Égouttez bien les pommes pour éviter que l’excès d’eau ne perturbe la cuisson de votre tarte. Pensez à les disposer joliment sur la pâte sablée, en spirale ou encore en rosace pour un rendu esthétique.

Erreur n°3 : Ne pas pré-cuire la pâte sablée #

Pour réussir une tarte aux pommes, pré-cuisez d’abord la pâte sablée avant d’ajouter la compote et les morceaux de pomme. La pré-cuisson permet d’éviter que la pâte ne devienne trop humide lors de la cuisson finale et garantit ainsi une texture croustillante et savoureuse.



Pour cela, piquez le fond de tarte avec une fourchette, recouvrez-le d’une feuille de papier sulfurisé et garnissez de billes de céramique ou de légumes secs (haricots blancs, pois chiches…) pour maintenir la forme de la pâte durant la cuisson.

Enfournez-la à 180°C pendant environ 10 minutes, retirez ensuite les poids et continuez la cuisson pour quelques minutes supplémentaires jusqu’à ce que la pâte dore légèrement.

Assemblage et finition de la tarte aux pommes #

Une fois votre pâte légèrement précuite, étalez généreusement la compote préparée au préalable sur le fond de tarte. Disposez ensuite les tranches de pommes en spirale ou en rosace, selon votre préférence, puis enfournez à nouveau pour une durée d’environ 30 minutes à 180°C. Pour apporter une touche finale gourmande, vous pouvez saupoudrer un peu de sucre vanillé sur les pommes avant d’enfourner.

En évitant ces trois erreurs courantes, vous obtiendrez une délicieuse tarte aux pommes croustillante et savoureuse ! #

N’oubliez pas de partager vos astuces et conseils supplémentaires pour réussir une tarte aux pommes encore plus sensationnelle !